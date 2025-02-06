La Retirada, una comunidad aislada debido a las pésimas condiciones viales al Oeste de Maracaibo

Vecinos de la comunidad La Retirada, se encuentran en pésimas condiciones debido al deterioro de sus calles y avenidas.

La mencionada barriada, ubicada en la parroquia Antonio Borjas Romero del municipio Maracaibo, claman a las autoridades competentes atención para sus más de dos mil habitantes.

Jenifer Fuenmayor, líder comunitaria, expresó: "Somos parte del oeste de la ciudad y seguimos en el olvido, pedimos una vialidad común y corriente, alumbrado en nuestras calles y seguridad para todos los que en ella habitamos, no es mucho pedir".

La Retirada, se ve afectada por las pésimas condiciones viales, las cuales les impide el tránsito fluido y a su vez, extensas caminatas.

Noticia al Día