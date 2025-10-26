La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá llega a El Moján en emotiva procesión lacustre

La población de El Moján, en el municipio Mara del estado Zulia, recibió este domingo con profunda emoción y fervor mariano la Sagrada Réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el marco de su tradicional procesión lacustre.

La imagen fue trasladada por las aguas del Lago de Maracaibo, acompañada por embarcaciones decoradas con flores, cantos y banderas, en una manifestación de fe que une a las comunidades ribereñas en torno a su patrona espiritual.

La jornada comenzó con la Solemne Eucaristía a las 11:00 a.m., presidida por nuestro Párroco Rector, Pbro. Nedward Andrade, donde se realizó el envío oficial de los Servidores de María que acompañarán a nuestra Madre en esta misión.

La llegada de la réplica marca el inicio de las actividades previas a la festividad central del 18 de noviembre, y representa un momento de reencuentro espiritual para los habitantes de Mara, quienes año tras año renuevan su devoción por la Virgen de Chiquinquirá.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá