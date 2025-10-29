La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá visita la Parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica

En el marco de las festividades en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona espiritual del Zulia, la Sagrada Réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá realizó una emotiva visita a la Parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica, ubicada en el municipio Guajira.

La comunidad indígena y devota de la región recibió con fervor la imagen sagrada, que fue escoltada en procesión por fieles, autoridades eclesiásticas y representantes culturales. Durante la jornada se celebraron actos litúrgicos, cantos marianos y expresiones tradicionales propias del pueblo wayuu, en muestra de fe y agradecimiento.

Esta visita forma parte del recorrido devocional que realiza la réplica por distintas parroquias del estado Zulia, como antesala a la Bajada de la Virgen y a las celebraciones centrales del mes de noviembre en Maracaibo.

La Parroquia San Bartolomé agradeció la oportunidad de recibir la imagen y destacó el valor espiritual y cultural que representa para las comunidades de la Guajira. “Es un encuentro con nuestras raíces, con la fe que nos une como zulianos y como hijos de María”, expresó uno de los organizadores.

