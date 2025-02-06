La señora Iris Flores requiere de tu ayuda

La señora Iris Flores, de 77 años, tiene una enfermedad cerebrovascular que la hace convulsionar y el pasado miércoles 5 de febrero, comenzó a agravarse y quedó inconsciente.
Fue remitida de su residencia, situada en Sabaneta de Palmas del municipio Miranda hasta el Hospital Universitario de Maracaibo, donde fue atendida de inmediato.
Sin embargo, a medida que la evalúan, le comienzan a solicitar una serie de medicamentos y exámenes médicos, y su hijo, José Gregorio Flores, no cuenta con los recursos económicos para costearlo.
Entre los medicamentos solicitados están:
Nitroglicerina am 50 mg
DaD 51
Valsartan 160 mg
Nifedipino LP 30 mg
Omeprazol amp 40 mg
Paracetamol amp 1gr
Oxadansetror amp 8mg
Asimismo, una tomografía simple cerebral, para poder visualizar algún daño ocasionado.
Para realizar algún aporte, pueden transferir a la cuenta de su hijo: José Gregorio Flores / Cédula: 13.636.280 / Número de teléfono 0424.6291315 /Cuenta Mercantil.
