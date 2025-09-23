En el corazón de la comunidad de Brisas del Norte, el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias. Desde su creación, este comedor ha estado brindando apoyo alimentario a 55 niños y niñas, así como a cinco madres lactantes y cinco abuelos de la tercera edad. Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada desde el cierre de la Fundación Alimenta la Solidaridad el 15 de marzo del 2025, lo que ha dejado a la comunidad en la búsqueda de nuevas formas de apoyo.

El Señor Orlando, líder del comedor, continúa su labor social con determinación. Cada día, sale a las calles a buscar donaciones y recursos para mantener viva esta hermosa labor. Gracias a las redes sociales, han logrado captar la atención de diversas fundaciones que han ofrecido su apoyo, como "Intercambiando Sonrisas", "Acto con un Propósito", "Nuestro Franco Sentir", "Un Rayito de Alegría" y los amigos de la Cervecería Polar de San Jacinto.

El comedor, que opera en un pequeño ranchito, se enfrenta a constantes desafíos en la obtención de recursos. A pesar de ello, se ha mantenido firme en su misión de proporcionar alimentos nutritivos. Actualmente, solicitan donaciones de productos de la cesta básica, incluyendo pollo, carne molida, legumbres como caraotas y lentejas, así como verduras como papas, cebolla, tomate y pimentón.

Además de la alimentación, "La Bendición de Dios" también se preocupa por el bienestar de los más vulnerables. Las madres colaboradoras se organizan para asistir a los niños durante los días en que se llevan a cabo las actividades. También se han recibido donaciones de ropa y zapatos, que son entregados a los niños en necesidad.

El esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados en el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" son un testimonio del poder de la solidaridad en tiempos difíciles. A medida que continúan buscando apoyo, la comunidad espera que más personas se sumen a esta noble causa, ayudando a construir un futuro mejor para sus niños y ancianos. El Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" está ubicado en el barrio Brisas del Norte, parroquia Idelfonso Vázquez, en la Avenida 21 con Calle 26. Para más información sobre cómo ayudar, puedes comunicarte con ellos, donde cada pequeño aporte puede marcar una gran diferencia.

Noticia al Dia.

Kelly Nava/ Pasante.