Viernes 12 de septiembre de 2025
La súplica de Magaly y sus hijos no quedó en el silencio: el llamado de Noticia al Día tocó corazones y Manuel Conecta llevó esperanza a su hogar en Maracaibo

Las imágenes captadas muestran a la señora saliendo de su casa con una bata negra de colores, con el rostro iluminado por una sonrisa que no lograba contener las lágrimas

Por Andrea Guerrero

La historia de Magaly y sus hijos, publicada por Noticia al Día bajo el título "El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna", no pasó desapercibida.
La historia de Magaly y sus hijos, publicada por Noticia al Día bajo el título “El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna”, no pasó desapercibida. El testimonio de esta familia marabina, marcada por la enfermedad y la precariedad, despertó una ola de solidaridad que se tradujo en gestos concretos de ayuda y afecto.

Entre las respuestas recibidas, destaca la acción del proyecto social Manuel Conecta, que se movilizó hasta la vivienda de Magaly para brindarle un momento inolvidable.

Las imágenes captadas muestran a la señora saliendo de su casa con una bata negra de colores, con el rostro iluminado por una sonrisa que no lograba contener las lágrimas. Era la emoción de sentirse acompañada, de saber que su clamor había sido escuchado.

Además, se puede observar una camioneta con varios colchones y camas, y varias bolsas de comida.

Magaly enfrenta una dura batalla contra la diabetes tipo 2, ha sobrevivido a tres infartos y fue sometida a una operación cardíaca.

Vive junto a sus hijos Evis y Yeliza, ambos diagnosticados con miopatía mitocondrial, una enfermedad genética que ha limitado sus vidas desde la juventud. Evis, además, lucha contra un cáncer de colon desde hace seis meses, desafiando los pronósticos médicos con una fortaleza que conmueve.

Actualmente, la familia reside en la casa de un sobrino.

Noticia al Día / Manuel Conecta

Internacionales

Nepal pone fin al vacío de poder con una histórica jura de su nueva primera ministra

"Me comprometo a ser leal a la nación y al pueblo, a cumplir la ley y desempeñar mis deberes con honestidad y sinceridad", declaró en su juramento, en una ceremonia televisada a nivel nacional
Política

Maduro activa jornada nacional de adiestramiento militar en 312 cuarteles del país

La actividad se desarrollará en 312 cuarteles y unidades militares distribuidos en todo el país, a partir de las 9:00 de la mañana
Zulia

Se recupera bombero héroe de la explosión en San Francisco

Presentaba somnolencia y una herida abierta en la zona occipital, con exposición de fractura
Nacionales

Incendio en galpón cercano al aeropuerto de La Paragua, Bolívar

Según testimonios de vecinos, las llamas habrían afectado severamente la infraestructura del lugar

