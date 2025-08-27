Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

La verdad detrás de "La Promesa": Beet Acosta revela la historia detrás de su icónica canción

El cantante Beet Acosta decidió revelar el significado y la historia detrás de una de sus canciones más escuchadas, "La promesa".

Por Pasante1

La verdad detrás de
Foto: Cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cantautor zuliano Beethzarth Acosta, conocido como Beet Acosta, es una figura trascendental entre los artistas de la región y de Venezuela. Sus canciones han calado en la cultura popular, representando al país por más de dos décadas, y sus letras buscan transmitir un mensaje de amor a sus seguidores.

En esta ocasión, el artista decidió revelar el significado y la historia detrás de una de sus canciones más escuchadas, "La promesa".

Foto: Cortesía.

La icónica canción romántica, lanzada en 2015 por el dúo Caibo en colaboración con Neguito Borjas y Huáscar Barradas, en un principio estaría dedicada a la Virgen de Chiquinquirá, como se puede observar en su video oficial, con imágenes de la Basílica de Maracaibo.

Lee también: WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

Sin embargo, su autor, Beet Acosta, decidió contar a través de sus redes sociales la verdadera historia detrás de esta canción y lo que lo llevó a escribirla.

Una historia de amor

Resulta que "La promesa" es una canción producto del despecho del cantante, ya que para esa época estaba en una relación un tanto inestable o, en sus propias palabras, "un amor a media marcha".

El cantante relata que los padres de su enamorada no aprobaban la relación y ella decidió irse del país a Estados Unidos, lo que significaba la separación de la pareja.

Pero Acosta no se daría por vencido, por lo que se apareció en la puerta de la chica para dedicarle unas palabras que después se convertirían en la primera parte de la canción, "Te llenas la boca diciendo que te provoco. Aunque sea poquita cosa ya me estáis volviendo loco. Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho".

Foto: Cortesía.

El cantante explica que la oración "Quiero sacrificar mi espacio de la cama, solo para ti" se refiere a los momentos que pasó con su enamorada, pues esta solo poseía una cama individual en la que a duras penas cabían los dos.

Esta situación tan dramática causó incertidumbre e inseguridad, por lo que Beet describe estos momentos de indecisión con el siguiente verso:

«El beneficio de la duda me domina. Cuál veneno que destruye y contamina. Veni y hace las cosas por mi vida. Si quieres compartimos el refugio de mis días. No seas tan dudosa que pareces de mentira. Venite con una promesa que me inspire. Que sea segura, que no hayan dudas. Quiero sacrificar mi espacio de la cama, solo para ti».

Y aunque esta increíble historia de amor no tuvo un final feliz, Beet Acosta la reconoce como tal y se alegra que sucediera, pues de ella nació una canción que se convertiría en uno de sus mayores éxitos.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Costo de los gastos del embarazo ponen a “parir” a las parejas en Maracaibo

Costo de los gastos del embarazo ponen a “parir” a las parejas en Maracaibo

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Noticias Relacionadas

Nacionales

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

El jefe de Estado subrayó que el gobierno venezolano se mantiene en constante preparación para la defensa nacional, sin dejar de enfrentar las amenazas externa
Nacionales

Llegan al país 200 migrantes venezolanos mediante la Gran Misión Vuelta a la Patria

A través de su canal de Telegram, detalló que, del total de retornados, hay 157 hombres, 42 mujeres y un niño, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte), que sirve a Caracas, en un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines
Sucesos

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

El cuerpo de bomberos acudió rápidamente al lugar para brindar apoyo y controlar la situación
Internacionales

Menor implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay será privado de libertad por siete años

La Fiscalía informó que, como parte de la medida judicial, “el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, conforme a lo establecido en el sistema penal para adolescentes

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025