El cantautor zuliano Beethzarth Acosta, conocido como Beet Acosta, es una figura trascendental entre los artistas de la región y de Venezuela. Sus canciones han calado en la cultura popular, representando al país por más de dos décadas, y sus letras buscan transmitir un mensaje de amor a sus seguidores.

En esta ocasión, el artista decidió revelar el significado y la historia detrás de una de sus canciones más escuchadas, "La promesa".

Foto: Cortesía.

La icónica canción romántica, lanzada en 2015 por el dúo Caibo en colaboración con Neguito Borjas y Huáscar Barradas, en un principio estaría dedicada a la Virgen de Chiquinquirá, como se puede observar en su video oficial, con imágenes de la Basílica de Maracaibo.

Sin embargo, su autor, Beet Acosta, decidió contar a través de sus redes sociales la verdadera historia detrás de esta canción y lo que lo llevó a escribirla.

Una historia de amor

Resulta que "La promesa" es una canción producto del despecho del cantante, ya que para esa época estaba en una relación un tanto inestable o, en sus propias palabras, "un amor a media marcha".

El cantante relata que los padres de su enamorada no aprobaban la relación y ella decidió irse del país a Estados Unidos, lo que significaba la separación de la pareja.

Pero Acosta no se daría por vencido, por lo que se apareció en la puerta de la chica para dedicarle unas palabras que después se convertirían en la primera parte de la canción, "Te llenas la boca diciendo que te provoco. Aunque sea poquita cosa ya me estáis volviendo loco. Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho".

Foto: Cortesía.

El cantante explica que la oración "Quiero sacrificar mi espacio de la cama, solo para ti" se refiere a los momentos que pasó con su enamorada, pues esta solo poseía una cama individual en la que a duras penas cabían los dos.

Esta situación tan dramática causó incertidumbre e inseguridad, por lo que Beet describe estos momentos de indecisión con el siguiente verso:

«El beneficio de la duda me domina. Cuál veneno que destruye y contamina. Veni y hace las cosas por mi vida. Si quieres compartimos el refugio de mis días. No seas tan dudosa que pareces de mentira. Venite con una promesa que me inspire. Que sea segura, que no hayan dudas. Quiero sacrificar mi espacio de la cama, solo para ti».

Y aunque esta increíble historia de amor no tuvo un final feliz, Beet Acosta la reconoce como tal y se alegra que sucediera, pues de ella nació una canción que se convertiría en uno de sus mayores éxitos.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz