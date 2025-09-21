La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre, en la segunda edición de la develación y exhibición de un total de quince mantos en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad.
La actividad, cargada de simbolismo, se llevó a cabo en las instalaciones de la santa Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Catedral de Cabimas, donde los mantos estarán expuestos hasta este domingo 21 de septiembre.
La ceremonia dio inicio con el rezo del Santo Rosario, un momento especial que preparó a los presentes para la posterior Eucaristía, que fue oficiada por el padre Jorge Pérez Tobila, párroco de la Santa Iglesia Catedral de Cabimas.
Como punto central del evento, se realizó con la participación de las Servidoras de María, la develación de los 15 mantos, cada uno reflejo de la fe y el cariño de la comunidad.
La exhibición de tan importantes piezas marca un hito en las festividades religiosas de la localidad en honor a la excelsa patrona de Cabimas.
Noticia al Día/Información de El Regional del Zulia