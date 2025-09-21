La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre, en la segunda edición de la develación y exhibición de un total de quince mantos en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad.

La actividad, cargada de simbolismo, se llevó a cabo en las instalaciones de la santa Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Catedral de Cabimas, donde los mantos estarán expuestos hasta este domingo 21 de septiembre.

​La ceremonia dio inicio con el rezo del Santo Rosario, un momento especial que preparó a los presentes para la posterior Eucaristía, que fue oficiada por el padre Jorge Pérez Tobila, párroco de la Santa Iglesia Catedral de Cabimas.

​Como punto central del evento, se realizó con la participación de las Servidoras de María, la develación de los 15 mantos, cada uno reflejo de la fe y el cariño de la comunidad.

La exhibición de tan importantes piezas marca un hito en las festividades religiosas de la localidad en honor a la excelsa patrona de Cabimas.

