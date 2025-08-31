La yuca: Es el "saca apuros" o alternativa en la dieta diaria de los zulianos

La yuca es un alimento muy importante en la dieta de los venezolanos, especialmente en Maracaibo, donde se ha convertido en un "saca apuros" por su versatilidad y bajo costo.

Se ha posicionado como una alternativa alimenticia versátil y económica enla ciudad. Lo que los maracuchos popularmente llaman un "saca apuros", este tubérculo actúa como un sustituto accesible de productos más costosos, aportando una significativa cantidad de carbohidratos, vitaminas y minerales.

Su bajo precio la convierte en uno de los alimentos más económicos de la canasta alimentaria, garantizando su acceso a la mayoría de la población. Esta accesibilidad la ha hecho un pilar en la dieta local, reemplazando a otros productos como el plátano, el pan de trigo (en arepas, tortas o galletas), y las papas como acompañante de diversas proteínas.

En Maracaibo, es un ingrediente muy popular. Una de sus preparaciones más conocidas es la "papita de yuca", que es una especie de bola de masa de yuca rellena de queso, con un exterior crujiente y un interior cremoso.

Un alimento básico con beneficios

A nivel mundial, la yuca es la tercera fuente de carbohidratos más importante en los trópicos, solo después del arroz y el maíz, lo que la convierte en un alimento básico para más de 500 millones de personas.

Su capacidad para prosperar en suelos pobres y tolerar la sequía la hace una opción de cultivo resiliente. Nigeria destaca como el mayor productor, mientras que Tailandia lidera la exportación de almidón de yuca.

Existen variedades dulces y amargas de yuca, y aunque ambas contienen toxinas, las amargas las tienen en concentraciones mucho mayores. Por esta razón, su preparación debe ser cuidadosa para garantizar que sea segura para el consumo humano.

Versatilidad culinaria

Es una excelente fuente de energía, rica en almidón, y aporta vitaminas del grupo B, vitamina C, potasio y magnesio, elementos que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular. Este tubérculo se puede disfrutar en una amplia variedad de preparaciones: Harinas: base para panadería y otras recetas casabe, pan delgado y crujiente, un plato típico en varias regiones, frita o en chips como alternativa a las papas fritas.

Desde su uso en platos tradicionales hasta su papel como suplemento energético para el ganado, la yuca demuestra ser un recurso alimenticio de gran valor en Venezuela y el resto del mundo.

Noticia al Día

Fotos: cortesía