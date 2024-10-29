Lagunillas celebra con fervor los 373 años de la Virgen del Rosario del Paraute

En una tarde cargada de fe y devoción, el municipio Lagunillas se vistió de gala para conmemorar los 373 años de la aparición de la Virgen del Rosario del Paraute. Este 28 de octubre de 2024, miles de fieles se congregaron en el templo ubicado en el sector Las Morochas para rendir tributo a su patrona celestial.

La eucaristía, presidida por el obispo de Cabimas, Ángel Francisco Caraballo Fermín, y concelebrada por el padre Nixón Montero, fue el epicentro de esta importante celebración religiosa. Durante la homilía, el obispo exaltó la figura de la Virgen María como intercesora y modelo de fe, invitando a los presentes a seguir sus pasos y a fortalecer su relación con Dios.

La iglesia, engalanada para la ocasión, se vio abarrotada de devotos que, con fervor, elevaron sus plegarias a la Virgen del Rosario del Paraute. Muchos de ellos acudieron para agradecer favores recibidos y para pedir su intercesión en momentos difíciles.

Al finalizar la misa, la imagen de la Santa Patrona fue llevada en procesión por las principales calles de Las Morochas, acompañada por una multitud de fieles que entonaron cánticos y oraciones. Los Servidores de María, custodiados por un jardín de rosas multicolores, tuvieron el honor de portar la histórica tablita de la Virgen, que llegó al sector hace más de nueve décadas.

La alcaldía de Lagunillas se hizo presente en esta significativa celebración, reafirmando su compromiso con la feligresía y brindando todo el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades religiosas.

Foto: El Regional del Zulia

Foto: El Regional del Zulia

Foto: El Regional del Zulia

Noticia al Día / El Regional del Zulia