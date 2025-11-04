Lunes 03 de noviembre de 2025
Lagunillas recibió con fervor a la Virgen de Chiquinquirá en una jornada de fe y tradición mariana

La imagen sagrada arribó a las 10:00 de la mañana por vía lacustre, atracando en el muelle Ocamar, donde fue recibida por cientos de vecinos, cuerpos de seguridad y devotos de parroquias cercanas, quienes se congregaron para rendirle homenaje en un ambiente de profunda emoción

Por Andrea Guerrero

Lagunillas recibió con fervor a la Virgen de Chiquinquirá en una jornada de fe y tradición mariana
Foto: El Regional del Zulia
El municipio Lagunillas, en el estado Zulia, vivió este lunes una jornada cargada de espiritualidad y alegría con la llegada de su patrona, la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, conocida cariñosamente como La Chinita, en medio de una multitudinaria muestra de devoción por parte de sus feligreses.

La imagen sagrada arribó a las 10:00 de la mañana por vía lacustre, atracando en el muelle Ocamar, donde fue recibida por cientos de vecinos, cuerpos de seguridad y devotos de parroquias cercanas, quienes se congregaron para rendirle homenaje en un ambiente de profunda emoción.

El encargado de recibir la imagen fue el padre Dixon Montero, párroco del templo Virgen del Paraute, quien destacó el significado espiritual del encuentro y ofreció las primeras bendiciones a los presentes.

Las actividades en honor a la patrona zuliana continuarán este martes con una peregrinación organizada por los hermanos de Emaús, seguida de una misa solemne a las 6:00 de la tarde y una procesión por las principales calles del sector Las Morochas, permitiendo a la comunidad rendir tributo a la Reina Morena.

La llegada de La Chinita a Lagunillas representa un momento de especial relevancia para la Costa Oriental del Lago, reafirmando la fe y el arraigo mariano en la región.

Según informó El Regional del Zulia, la imagen continuará su recorrido este martes, cuando se espera su arribo a las costas del municipio Valmore Rodríguez, como parte de las festividades previas al Día de la Virgen de Chiquinquirá.

Fotos: El Regional del Zulia

Noticia al Día / El Regional del Zulia

Temas:

