Desde hace varios días, se han registrado largas colas en las estaciones de servicios de la ciudad de Maracaibo y San Francisco, estado Zulia.

Este domingo 22 de diciembre, las colas se han incrementado en las que están abiertas porque otras se mantienen cerradas y los conductores aseguran que el surtir combustible les es muy difícil en esta fecha de Navidad.

Los retrasos en los despachos del combustible se presume que sería la principal causa de las largas filas, que sobrepasan hasta un kilómetro, pero no hay información oficial al respecto.

"No sabemos qué ocurre, pero duramos horas en la cola para poder surtir porque no avanza y no nos informan qué pasa. Ojalá y se resuelva rápido para estas fechas", informaron que solo les venden 40 litros de gasolina y que tardan entre 1 y 2 horas para surtir.

Trabajadores de las estaciones de servicio sin querer ser identificados indicaron a NAD que los despachos llegan tarde y solo les llega entre 8.000 y 10.000 litros.

Noticia al Día

Fotos y videos NAD:Greily Núñez