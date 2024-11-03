Cada año, millones de familias alrededor del mundo preparan sus hogares con luces, árboles y decoraciones navideñas que evocan el espíritu de la Navidad. Esta tradición, que en algunos lugares tiene siglos de antigüedad, no solo busca embellecer los espacios, sino también crear un ambiente cálido y festivo que invita a la convivencia familiar y al fortalecimiento de los lazos comunitarios. Desde luces parpadeantes en fachadas hasta figuras de Papá Noel y pesebres detallados, las decoraciones navideñas transforman los hogares en escenarios que parecen salidos de un cuento de hadas.

Foto: Rosell Oberto

El árbol de Navidad, una de las piezas centrales de la decoración, tiene sus orígenes en las antiguas tradiciones germánicas, donde se usaban ramas de pino para honrar a la naturaleza durante el invierno. Con el paso del tiempo, esta costumbre se extendió por Europa y América, y hoy en día se ha convertido en un ícono de la celebración navideña. Adornar el árbol en familia es un ritual que muchos esperan durante todo el año, ya que permite compartir recuerdos, decorar con esferas y luces, y crear un espacio especial para colocar los regalos que se abrirán en Nochebuena.

Las decoraciones navideñas, sin embargo, también han evolucionado y adoptado nuevos elementos. En algunos hogares modernos, los adornos tradicionales son reemplazados por temáticas más minimalistas o personalizadas, adaptadas al estilo de cada familia. No obstante, el objetivo sigue siendo el mismo: celebrar el fin de año con alegría y esperanza, llenando de color y luz cada rincón del hogar. Este acto de decorar no solo representa el espíritu navideño, sino que también simboliza la unión y el deseo de empezar un nuevo año lleno de buenos momentos.

En el estado Zulia, Venezuela, esta tradición tiene un toque especial. Los zulianos adornan sus hogares de manera única, fusionando elementos de la Navidad con su cultura local, donde la gaita —un género musical autóctono de la región— y las reuniones familiares son parte fundamental de las festividades. Es común ver decoraciones que incluyen símbolos de la región, como imágenes de la Virgen de Chiquinquirá o "La Chinita", patrona del Zulia, y luces en abundancia para destacar el espíritu navideño. En los hogares zulianos, la Navidad es una mezcla de colores, sonidos y sabores que reflejan el fervor de su gente, y las gaitas acompañan a las familias mientras adornan y preparan el hogar para estas fechas.

Noticia al Día salió este 1 de noviembre a la calle e hizo un recorrido por varios establecimientos comerciales de la ciudad, para constatar los precios y tipos de adornos navideños que se comercializarán en este 2024.

Lista de precios

Bambalinas pequeñas: 4 dólares.

Bambalinas grandes: 6 dólares.

Rama de pino: 2 dólares.

Mantel sencillo: 4 dólares.

Mantel Grande: 8 dólares.

Arbolitos de navidad pequeño: 5 dólares

Arbolitos de navidad mediano: 9 dólares.

Arbolito de navidad grande: 18 dólares.

Espigas: 1 dólar.

Forro navideño para los cojines: 6 dólares.

Cintas navideñas pequeñas: 1 dólar

Cintas navideñas grandes: 2 dólares.

Cestas: 2,50 dólares.

Bajoplato sencillo: 1 dóalr

Bajoplato navideño: 4 dólares.

6 bambalinas: 5 dólares.

Gorros navideños: 50 bolívares.

Cintillos con luces: 3 $



Cintillos sin luces2$



Cintillos sencillos 1$



Ramo de flores x7 flores 2,50$



Promoción de luces 2X5$



Luz de Arroz 2$



Luces de colores 3$

Los comerciantes informaron que hasta el momento lo más vendido son: Las bambalinas, rabo de mono, afiches, luces, cintillos con luces, flores, gorros de navidad, lazos y espigas y pinos de navidad.

Testimonios

El comerciante Wilfran Moreno comentó que en su negocio, en Las Pulgas, las ventas de adornos navideños han disminuido debido a los altos precios. Como consecuencia, tuvieron que ajustar los precios a la baja para incentivar la compra.

Foto: Rosell Oberto

Por el contrario, Luis Torres, vendedor, indicó que, como es habitual en temporadas navideñas, las ventas han sido buenas hasta el momento. Los productos más solicitados, en su negocio de Las Pulgas, han sido luces, cintillos y dulces.

La comerciante Henycel Boscán expresó que la mayor demanda en su negocio, ubicado en La Redoma, se ha centrado en luces de avión, cintillos, luces, bambalinas y flores.

Asimismo, la trabajadora Milainy García acotó que desde el inicio de la temporada navideña, las ventas han ido en aumento. Los productos más populares, en su local, en La Redoma, han sido gorritos, renos y luces navideñas.

Finalmente, otra comerciante aclaró que las tendencias de este año incluyen rabos de mono, lazos, flores, espinas y globos navideños, siendo estos los productos más solicitados, en su establecimiento ubicado en el Centro Comercial Cima.

Noticia al Día / Pasante Rosell Oberto