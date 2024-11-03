Jueves 21 de agosto de 2025
Las bellezuras para Navidad desde un dolita

Cada año, millones de familias alrededor del mundo preparan sus hogares con luces, árboles y decoraciones navideñas que evocan el…

Por Haroldo Manzanilla

Las bellezuras para Navidad desde un dolita
Cada año, millones de familias alrededor del mundo preparan sus hogares con luces, árboles y decoraciones navideñas que evocan el espíritu de la Navidad. Esta tradición, que en algunos lugares tiene siglos de antigüedad, no solo busca embellecer los espacios, sino también crear un ambiente cálido y festivo que invita a la convivencia familiar y al fortalecimiento de los lazos comunitarios. Desde luces parpadeantes en fachadas hasta figuras de Papá Noel y pesebres detallados, las decoraciones navideñas transforman los hogares en escenarios que parecen salidos de un cuento de hadas.

Foto: Rosell Oberto

El árbol de Navidad, una de las piezas centrales de la decoración, tiene sus orígenes en las antiguas tradiciones germánicas, donde se usaban ramas de pino para honrar a la naturaleza durante el invierno. Con el paso del tiempo, esta costumbre se extendió por Europa y América, y hoy en día se ha convertido en un ícono de la celebración navideña. Adornar el árbol en familia es un ritual que muchos esperan durante todo el año, ya que permite compartir recuerdos, decorar con esferas y luces, y crear un espacio especial para colocar los regalos que se abrirán en Nochebuena.

Foto: Rosell Oberto

Las decoraciones navideñas, sin embargo, también han evolucionado y adoptado nuevos elementos. En algunos hogares modernos, los adornos tradicionales son reemplazados por temáticas más minimalistas o personalizadas, adaptadas al estilo de cada familia. No obstante, el objetivo sigue siendo el mismo: celebrar el fin de año con alegría y esperanza, llenando de color y luz cada rincón del hogar. Este acto de decorar no solo representa el espíritu navideño, sino que también simboliza la unión y el deseo de empezar un nuevo año lleno de buenos momentos.

Foto: Rosell Oberto

En el estado Zulia, Venezuela, esta tradición tiene un toque especial. Los zulianos adornan sus hogares de manera única, fusionando elementos de la Navidad con su cultura local, donde la gaita —un género musical autóctono de la región— y las reuniones familiares son parte fundamental de las festividades. Es común ver decoraciones que incluyen símbolos de la región, como imágenes de la Virgen de Chiquinquirá o "La Chinita", patrona del Zulia, y luces en abundancia para destacar el espíritu navideño. En los hogares zulianos, la Navidad es una mezcla de colores, sonidos y sabores que reflejan el fervor de su gente, y las gaitas acompañan a las familias mientras adornan y preparan el hogar para estas fechas.

Foto: Rosell Oberto

Noticia al Día salió este 1 de noviembre a la calle e hizo un recorrido por varios establecimientos comerciales de la ciudad, para constatar los precios y tipos de adornos navideños que se comercializarán en este 2024.

Lista de precios

Bambalinas pequeñas: 4 dólares.

Bambalinas grandes: 6 dólares.

Rama de pino: 2 dólares.

Mantel sencillo: 4 dólares.

Mantel Grande: 8 dólares.

Arbolitos de navidad pequeño: 5 dólares

Arbolitos de navidad mediano: 9 dólares.

Arbolito de navidad grande: 18 dólares.

Espigas: 1 dólar.

Forro navideño para los cojines: 6 dólares.

Cintas navideñas pequeñas: 1 dólar

Cintas navideñas grandes: 2 dólares.

Cestas: 2,50 dólares.

Bajoplato sencillo: 1 dóalr

Bajoplato navideño: 4 dólares.

6 bambalinas: 5 dólares.

Gorros navideños: 50 bolívares.

Cintillos con luces: 3 $

Cintillos sin luces2$

Cintillos sencillos 1$

Ramo de flores x7 flores 2,50$

Promoción de luces 2X5$

Luz de Arroz 2$

Luces de colores 3$

Foto: Rosell Oberto

Los comerciantes informaron que hasta el momento lo más vendido son: Las bambalinas, rabo de mono, afiches, luces, cintillos con luces, flores, gorros de navidad, lazos y espigas y pinos de navidad.

Testimonios

El comerciante Wilfran Moreno comentó que en su negocio, en Las Pulgas, las ventas de adornos navideños han disminuido debido a los altos precios. Como consecuencia, tuvieron que ajustar los precios a la baja para incentivar la compra.

Foto: Rosell Oberto

Por el contrario, Luis Torres, vendedor, indicó que, como es habitual en temporadas navideñas, las ventas han sido buenas hasta el momento. Los productos más solicitados, en su negocio de Las Pulgas, han sido luces, cintillos y dulces.

Foto: Rosell Oberto

La comerciante Henycel Boscán expresó que la mayor demanda en su negocio, ubicado en La Redoma, se ha centrado en luces de avión, cintillos, luces, bambalinas y flores.

Foto: Rosell Oberto

Asimismo, la trabajadora Milainy García acotó que desde el inicio de la temporada navideña, las ventas han ido en aumento. Los productos más populares, en su local, en La Redoma, han sido gorritos, renos y luces navideñas.

Foto: Rosell Oberto

Finalmente, otra comerciante aclaró que las tendencias de este año incluyen rabos de mono, lazos, flores, espinas y globos navideños, siendo estos los productos más solicitados, en su establecimiento ubicado en el Centro Comercial Cima.

Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto

Noticia al Día / Pasante Rosell Oberto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

