Las calles de Maracaibo se vuelven a inundar tras más de cuatro horas lloviendo

Desde las 4:00 de la mañana de este lunes 4 de noviembre, se registran fuertes lluvias con descargas eléctricas y ráfagas de viento en Maracaibo. Dejando como consecuencia las calles inundadas que imposibilitan de alguna manera el paso de los carros, al momento de circular.

Foto: Xiomara Solano

Este el cuarto día de lluvias en la ciudad, donde la más fuerte se registró el pasado viernes 1 de noviembre, desde el mediodía hasta altas horas de la noche.

Según el meteorólogo Luis Vargas, las intensas precipitaciones registradas en la ciudad permanecerán durante algunos días, debido al choque de dos vaguadas.

Foto: Xiomara Solano

Por otro lado, el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), reporta condiciones de nubosidad fragmentada en varias zonas del país, especialmente en las regiones de Amazonas, Bolívar, el sur de Guárico, Cojedes, Portuguesa, Falcón, el oeste de Lara, Los Andes y Zulia. Dichas áreas se observa células convectivas que pueden generar lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Foto: Xiomara Solano

Lee también: Sigue lloviendo en Maracaibo

Noticia al Día