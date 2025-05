Las gemelas Nicole y Samantha padecen parálisis cerebral y requieren un coche semiortopédico para que las puedan llevar a sus terapias

Las gemelas Nicole y Samantha Torres Caldera son dos guerreritas. Así las definen sus tías por las condiciones en las que nacieron hace ocho años y las dificultades que han tenido que enfrentar a tan temprana edad, viviendo en un ambiente precario, aisladas sin ayuda de ningún tipo, donde impera la carencia. Ambas padecen de parálisis cerebral, motivo por el que no hablan ni caminan.

Sus cuidados diarios están a cargo de Maribel Coromoto Romero (55) y de María Torres (60), dos mujeres solas quienes en medio de diferentes adversidades y con mucho sacrificio, decidieron asumir la crianza de estas gemelas como ellas mismas dicen, "hasta que Dios quiera", pues su madre biológica es una persona que tiene problemas mentales y el padre desapareció después que las parieron.

Maribel Coromoto Romero (55) es una de las tías de las gemelas. Foto: José Gregorio Flores.

Las cuatro viven en condiciones deplorables, dentro de un rancho fabricado con viejas láminas de zinc, sin piso de cemento ni baño, ubicado en la calle 49 con avenida 2 (El Milagro), del sector Altos de Jalisco, parroquia Coquivacoa en el norte de Maracaibo. Maribel Romero expresó que las gemelas sufren con las altas temperaturas y cuando llueve, pues el agua se filtra por las rendijas que hay en el techo de lata.

Nicole Sofía y su hermana gemela Samantha Nicole Torres Caldera tienen ocho años de edad. Padecen parálisis cerebral infantil. Foto: José Gregorio Flores.

Ambas permanecen la mayor parte del día recostadas en una cama con un ventilador que en vez de refrescarlas, las agobia con el calor que emana el rancho, sobre todo en horas del mediodía, cuando el sol está que "reverbera" y convierte el lugar en un horno. Nacieron presentando parálisis cerebral, afectando el desarrollo de las funciones del sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento.

Una se llama Nicole Sofía y su hermana Samantha Nicole Torres Caldera. Necesitan con urgencia un coche semiortopédico para que sus tías puedan llevarlas a las terapias que, de manera periódica, le realizan en un Centro de Diagnostico Integral que se ubica en el referido sector. Tienen meses sin el beneficio de las terapias porque sus tías no pueden costear un taxi de ida y vuelta todas las semanas.

Entienden todo y saben expresarse

Ellas no pueden hablar ni caminar, pero sus tías aseguran que entienden todo lo que les dicen y saben expresarse por medios de sonidos guturales o gesticulaciones, cuando algo les gusta o les desagrada. No hacen berrinches y la única interacción que tienen es con personas adultas, pues no hay más niños en sus alrededores con los que puedan compartir una sonrisa o un dulce.

A diferencia de otros infantes, este par de ángeles no tienen juguetes o un radio en el que puedan escuchar música. En el rancho hay un televisor antiguo pero está dañado. Lo único que tienen para medio distraerse, es un lorito encerrado en una jaula. Sus representes no las pueden llevar a parques o lugares de esparcimiento público, por las limitaciones económicas que tienen, ya que cada bolívar o dólar que ganan lo gastan en la comida y el tratamiento médico que tienen las pequeñas.

María Torres y Maribel Coromoto Romero son tías de las gemelas y quienes se encargaron de criarlas. Foto: José Gregorio Flores.

En vista de toda esta situación y desde su humilde casa, Maribel Coromoto Romero hizo un llamado a los entes gubernamentales de la región zuliana, para que la ayuden con la condición que padecen las gemelas y les donen un coche en el que puedan ir a sus terapias. Agregó que ella además de cuidarlas trabaja cuando puede, pero lo que gana no le alcanza ni para cubrir sus gastos personales.

María Torres, tía de las gemelas, las cuida desde que estaban recién nacidas. Foto: José Gregorio Flores. Las gemelas pasan la mayor parte del día recostadas en una cama, sin juguetes, sin amiguitos y sin ningún tipo de distracción. Foto: José Gregorio Flores.

"Quisiera que la gobernación o la alcaldía me ayudaran con unos materiales o por lo menos unos bloquecitos con cemento para arreglar el rancho y hacerle un piso. Todo se moja cuando llueve y como el piso es de arena, nos embarramos. Las gemelas sufren porque también les caen goteras en el sitio donde están. Para ganar dinero y poder con los gastos de ellas yo lavo ajeno, plancho, limpio patios y hasta pico monte, sino, nos morimos de hambre pues no tenemos ayuda de ningún tipo", dijo Maribel Romero.

Aquellas personas, instituciones u organizaciones que deseen colaborar con esta noble causa pueden comunicarse con la señora Maribel Coromoto Romero (tía política de las gemelas) a su número telefónico 0412-6917102. También pueden hablar con la señora María Torres contactándola al 0412-6923433 o pueden acercarse hasta la calle 49 con avenida 2 (El Milagro) donde residen y constatar la situación.

En este rancho que se llueve y que se convierte en un horno en horas del mediodía por las altas temperaturas que hay en Maracaibo, habitan las gemelas bajo los cuidados de sus tías Maribel Romero y María Torres. Foto: José Gregorio Flores.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: José Gregorio Flores