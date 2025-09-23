Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Las hallacas este año van, "sea como sea"

Los maracuchos consideran que el costo de los ingredientes de este plato varía mucho pero no impedirán que engalane las mesas de las venideras navidades

Por Javier Sanchez

Las hallacas este año van,
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ya en los mercados se "asoman" en los puestos de venta los paquetes de bijao, la harina, las aceitunas, alcaparras y hasta el pabilo, algunos de los ingredientes que utilizan los marabinos para elaborar las tradicionales hallacas.

A pesar de la escasez de otros y los limitados recursos económicos para la compra de carne, cerdo, pollo, gallina que han subido de precio, no faltarán en las mesas de los hogares marabinos en esta Navidad. Para muchas familias, este plato tradicional no es solo comida, sino un símbolo de identidad y unión familiar que resiste la crisis.

Puede faltar todo

"Puede faltar todo en Navidad menos una hallaca", afirma Eglys Morales, una vendedora que ya ha comenzado a comprar ingredientes para ganarle tiempo a la inflación. En un recorrido por mercados locales como Las Pulgas, compradores coinciden en que, sin importar los sacrificios, las hallacas son irrenunciables.

Olga Márquez, otra consultada expresa que aunque los recursos para celebrar sean escasos "las hallacas no pueden faltar bajo ninguna circunstancia, y este año van, sea como sea". Desde ahora compramos los ingredientes al precio actual porque en noviembre y diciembre, según el régimen cambiario, muchos serán los producos que tendrán precio inaccesible, comentó.

Para muchos chefs, este plato representa el elemento culinario y cultural más importante de las fiestas decembrinas en Venezuela y los maracuchos no lo sacarán de su cocina.

No son iguales en todas partes

Las hallacas no son iguales, varían de acuerdo a la tradición de cada familia y a la región del país. El costo en casa dependerá de su tamaño y de la calidad de sus más de 20 ingredientes. Si se compran hechas, dependiendo del lugar, se pueden encontrar entre 2 y 10 dólares, según el tamaño, dijo Rubén Barrios quién lleva 15 años vendiendolas casa por casa y pedidos.

Entre los comerciantes en los principales mercados locales se dice que en la medida que se ha ido profundizando la crisis económica, menos personas tienen posibilidades de consumir hallacas, comida típica navideña de compleja elaboración y tradición familiar.

Sin embargo, muchos compradores aseguran que no sacarán el plato de la dieta navideño y "sea como sea", harán lo imposible para contar con ella y celebrar la llegada del año nuevo. "Una Navidad sin hallaca es como tener frío y no arroparse", comentó Margarita Briceño que compraba en un centro comercial.

A pesar de la escasez de productos y los limitados recursos económicos, este plato no faltará en las mesas de los hogares marabinos en Navidad. Para muchas familias no es solo comida, sino un símbolo de identidad y unión familiar que resiste la crisis.

A medida que la crisis económica se profundiza, el acceso a este plato se ha vuelto un lujo para muchos, lo que resalta aún más el valor simbólico de mantener viva la tradición en los hogares que aún pueden hacerlo.

Desde el mes de septiembre, "yo comencé a preparar los ingredientes para hacer las que vendo todos los años por encargo", dijo a Noticia al Día Valeria Lubo.

Milagros Rodríguez dijo por su parte que vende la unidad a $ 4 y a partir de seis unidades vende un paquete a razón de 20 dólares cada paquete. Coincide con los comerciantes consultados en que las ventas han descendido debido a la caída del poder adquisitivo del venezolano.

Noticia al Día/ Fotos: Will Marval

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

“Ya me puedo morir tranquilo”: Silvestre Dangond tras llenar el Metropolitano de Barranquilla con ‘El último baile’

El cantante Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella enloquecieron Barranquilla con el concierto que ofrecieron la noche del pasado sábado 20…
Al Dia

Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Será una delicia para los oídos y el alma
Salud

Gobernador Luis Caldera entregó siete ambulancias y supera las 35 unidades en 90 días de gestión

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, reafirmó su compromiso con el pueblo al entregar 7 ambulancias a distintos municipios de la región. La iniciativa se encuentra enmarcado en Plan Cayapa de la Salud.
Cultura

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Aura Valentina nació hace 37 años en Maracaibo y desde su adolescencia se inclinó por la música y el canto, tomando clases de guitarra que con los años la convirtieron en una excelente ejecutante del instrumento, explorando diversos géneros, así como el folclor nacional y a sus mejores intérpretes.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025