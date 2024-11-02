Las imágenes del titilar nocturno que NO viste del grandioso encendido en Bella Vista

Pequeños y grandes disfrutaron de fuegos artificiales, animación, bailes y un ambiente mágico en la ciudad

La noche de este viernes 1 de noviembre Maracaibo se engalanó con el tradicional encendido de Bella Vista, anunciando el inicio de la Navidad en la región y llenando de alegría a toda la población zuliana.

A pesar de la fuerte lluvia en horas de la tarde, los maracaiberos no se quedaron en sus casas y salieron a disfrutar del espectáculo. El ambiente de feria se hizo presente en la capital zuliana, que con el encendido le dan la bienvenida a la navidad en el marco de la Feria Internacional de la Chinita 2024.

El gobernador Manuel Rosales resaltó que el ambiente festivo en la región se extenderá a toda la región con distintos encendidos de luces en las capitales de todos los municipios del Zulia. Para este sábado 2 de noviembre esta previsto el encendido del Pesebre en el Municipio San Francisco.

Noticia al Día

Fotos: Xiomara Solano / Wilberth Marval