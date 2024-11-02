Miércoles 20 de agosto de 2025
Las imágenes del titilar nocturno que NO viste del grandioso encendido en Bella Vista

Pequeños y grandes disfrutaron de fuegos artificiales, animación, bailes y un ambiente mágico en la ciudad La noche de este…

Por A Vargas

Las imágenes del titilar nocturno que NO viste del grandioso encendido en Bella Vista
Pequeños y grandes disfrutaron de fuegos artificiales, animación, bailes y un ambiente mágico en la ciudad

La noche de este viernes 1 de noviembre Maracaibo se engalanó con el tradicional encendido de Bella Vista, anunciando el inicio de la Navidad en la región y llenando de alegría a toda la población zuliana.

A pesar de la fuerte lluvia en horas de la tarde, los maracaiberos no se quedaron en sus casas y salieron a disfrutar del espectáculo. El ambiente de feria se hizo presente en la capital zuliana, que con el encendido le dan la bienvenida a la navidad en el marco de la Feria Internacional de la Chinita 2024.

El gobernador Manuel Rosales resaltó que el ambiente festivo en la región se extenderá a toda la región con distintos encendidos de luces en las capitales de todos los municipios del Zulia. Para este sábado 2 de noviembre esta previsto el encendido del Pesebre en el Municipio San Francisco.

Fotos: Xiomara Solano / Wilberth Marval

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

