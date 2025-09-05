Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

En el corazón de la parroquia Coquivacoa, en Maracaibo, existió un lugar lleno de vida, color y tradición: el Mercado…

Por Arelys Munda

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el corazón de la parroquia Coquivacoa, en Maracaibo, existió un lugar lleno de vida, color y tradición: el Mercado Guajiro. Aunque los registros oficiales de su inauguración no están disponibles, se estima que este emblemático espacio abrió sus puertas al público en 1973. Con más de medio siglo de existencia, el Mercado Guajiro se ha consolidado como un punto neurálgico, no solo para el comercio, sino también como un centro de encuentro que preserva la cultura y el legado de la comunidad.

Este lugar fue un espacio de transición característico del rápido pero desorganizado desarrollo de la ciudad entre las décadas de 1940 y 1950, un período de crecimiento poblacional sin una planificación urbana formal. Este lugar fue un espacio de transición característico del rápido pero desorganizado desarrollo de la ciudad entre las décadas de 1940 y 1950, un período de crecimiento poblacional sin una planificación urbana formal.

@maracaibo_historica

Para la construcción de la Avenida El Milagro, fue necesaria la demolición de importantes estructuras y sitios históricos, como "El Murallón", un bastión que databa del siglo XVII y que fue derribado en 1955. Mientras que algunos historiadores afirman que "El Murallón" fue construido en 1694 para defender la ciudad contra los piratas, otros la consideran mucho más reciente. Lo que sí es cierto es que era una muralla de piedra de ojo que albergaba en su interior una construcción que sirvió en 1936 como residencia oficial de Régulo Olivares, quien era el presidente del Estado Zulia.

Habitantes del sector como José Jiménez o Mística Guerrero aseguran que el Mercado Guajiro fue la sede de Mariarologia del estado Zulia. A pesar de que no existen datos oficiales, enfatizan que esta institución funcionó durante el gobierno de Rafael Caldera y que su cierre se debió a una trágica huelga en la que un trabajador falleció mientras izaba la bandera nacional.

Un Glorioso Pasado Comercial

El cierre de la sede de Mariarologia, con el paso de los años, dio paso a una zona notablemente comercial. En sus inicios, los comerciantes, en su mayoría wayuu y colombianos, se instalaron con mesas y techos improvisados. Allí fue donde todo comenzó, el eje del comercio se estableció en el recordado y añorado Mercado Guajiro, donde era posible conseguir una amplia variedad de artículos que no se encontraban fácilmente en otros lugares.

Este lugar era el epicentro del comercio, un espacio que no tenia nada que envidiarle a centros comerciales como el Sambil o a mercados similares como Las Playitas, ya que se podía encontrar de todo en un solo lugar. Los visitantes conseguían desde pantalones Levi’s Strauss y jeans Stone Island hasta perfumes Tommy Hilfiger, franelas Op y calzado Tom McAn, así como mocasines, medias, y correas. Además, era famoso por ofrecer las mejores gomas de la ciudad. Más allá de los productos, el mercado ofrecía una experiencia completa; se vendían desayunos y almuerzos, y el famoso "flaco" alegraba el día de los compradores con su café y avena.

Imagen: cortesía

El Eco del Olvido

Actualmente, del Mercado Guajiro solo quedan los recuerdos de quienes lo visitaron. Lo que una vez fue un vibrante espacio abierto al público, hoy es un sitio abandonado y a la intemperie, consumido por la maleza. Al caminar por sus pasillos, el único sonido es el eco de lo que una vez fue, un susurro de soledad que resuena en sus paredes desnudas.

Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval

La decadencia es palpable y dolorosa. Los amigos de lo ajeno se han llevado todo, desde los cables de la electricidad y las tuberías de agua hasta las láminas de zinc, que alguna vez, protegieron a sus comerciantes. De lo que fue un epicentro de vida, hoy no queda nada más que ruinas. Es un sentimiento de pesar y tristeza que un sitio tan emblemático para la ciudad se encuentre en el olvido y la penumbra, un monumento a un pasado glorioso que ahora se desvanece en silencio.

Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval
Wilberth Marval

Noticia Al Dia


Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Misterios de Maracaibo: ¿De quién es esta escultura sin brazos y sin cabeza?

Misterios de Maracaibo: ¿De quién es esta escultura sin brazos y sin cabeza?

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Niños de cinco años aprenderán de armas en Tennessee

Niños desde los cinco años empezarán a arrancar con clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee,
Al Dia

Niños de cinco años aprenderán de armas en Tennessee

Niños desde los cinco años empezarán a arrancar con clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee,
Al Dia

Messi: "No creo que juegue el otro Mundial"

El astro argentino duda de su participación al Mundial de 2026
Al Dia

Valeria Atencio, la niña zuliana que lleva la magia del talento y la ilusión a Miss Teen Venezuela Mundo

Valeria compartió momentos de diversión y risas en el medio de Noticia al Día, donde expresó su amor por la música, el baile y el canto. Además, reveló su pasión por la pintura, el piano y, sobre todo, el modelaje.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025