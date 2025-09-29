Liceo Los Robles representará a Venezuela por tercer año en el WRO® Mundial

Tras consagrarse campeones por tercer año consecutivo en la Olimpiada Nacional de Robótica WRO® Venezuela, el equipo Red Machine del Liceo Los Robles se prepara para representar nuevamente al país en el Mundial de Robótica WRO ®, que se celebrará en Singapur en noviembre de 2025.

La agrupación, integrada por Juan Diego Cano, Samuel Galbán y Ángel Rodríguez, competirá en la categoría Futuros Ingenieros, llevando el talento zuliano a uno de los escenarios tecnológicos más importantes del mundo.

Será la tercera ocasión consecutiva en la que Venezuela contará con la representación del Liceo Los Robles en este certamen internacional, consolidando su trayectoria como referente nacional en formación robótica.

Noticia al Día / Liceo Los Robles