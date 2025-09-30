Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Líderes regionales y la sociedad civil se encuentran en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz Capítulo Zulia

En consenso y unidad líderes de la región Zuliana junto a empresarios, representantes de partidos políticos, y personalidades que hacen…

Por Arelys Munda

Líderes regionales y la sociedad civil se encuentran en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz Capítulo Zulia
Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


En consenso y unidad líderes de la región Zuliana junto a empresarios, representantes de partidos políticos, y personalidades que hacen vida en región Zuliana se reúnen para defender la soberanía y la paz de la nación.

Foto: Xiomara Solano

En un significativo encuentro realizado en el Hotel Tibisay, se encontraron diversas personalidades de la región zuliana para reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía y la paz de la nación. El evento, que demostró una amplia unidad, unió a figuras políticas, empresariales, eclesiásticas y representantes de la sociedad civil.

La reunión contó con la presencia de destacadas personalidades como el Magistrado del TSJ, Calixto Ortega, el Gobernador del estado Zulia Luis Caldera, los alcaldes Gian Carlo Di Martino (Maracaibo), Héctor Soto (San Francisco) y José Mosquera (Lagunillas), además de Francisco Juaristi Presidente de PROMOZULIA, el Presidente de CORPOZULIA, Miguel Flores, la Secretaria de Gobierno Ángela Fernández, y representantes de partidos políticos como UNT, MAS, AD, VP, AP y otros.

Foto: Xiomara Solano

La primera en tomar la palabra fue Magdely Valbuena, Presidenta del CLEZ, quien contextualizó el evento, señalando que era una iniciativa promovida por la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dirección de Jorge Rodríguez y Pedro Infante, realizándose a nivel nacional en cada estado del país.

Valbuena hizo un llamado directo a la acción ciudadana, basándose en el Artículo 326 de la Constitución, que establece que la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil.

"Este principio asegura el cumplimiento de valores como la independencia, democracia, igualdad, paz, libertad y derechos humanos… A pesar de las diferencias, todos debemos estar unidos por la nación y nuestro único objetivo común es preservar la paz y defender los intereses de la nación. Vivimos en un país hermoso con un talento inconmensurable, con personas trabajadoras y decididas a salir adelante," afirmó.

Foto: Xiomara Solano

Por su parte, el alcalde de Lagunillas y presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, José Mosquera, centró su mensaje en la urgencia de la paz y la reconciliación ante conflictos que atentan contra la independencia.

"La paz es el cimiento que construye el porvenir," aseveró el Alcalde Mosquera. "Es algo tangible, algo que se siente en cada rincón de nuestra región. Estoy en desacuerdo con cualquier injerencia que ponga en riesgo la paz ciudadana. La confrontación interna, la polarización y la falta de respeto no contribuyen al proceso de paz."

Mosquera hizo un llamado a la reconciliación por la unidad y a la necesidad de acuerdos claros y transparentes para salir de la crisis. Citó el Artículo 1 de la Constitución que declara a la República "irrevocablemente libre e independiente" y fundamentada en los valores de paz y justicia.

Foto: Xiomara Solano

En representación del sector universitario, Yilma Rubio, Directora del Complejo Educativo Dr. Raúl Quero Silva, subrayó el papel crucial de las casas de estudio.

"Estamos aquí no como institución, sino como sectores unidos ante la unión de una nación. La universidad venezolana ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del país. Las universidades deben formar líderes con sensibilidad social y un amor por Venezuela… La educación es el cimiento donde se desarrolla la soberanía de la patria," puntualizó la directora.

Foto: Xiomara Solano

En el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Presidente de PROMOZULIA, Francisco Juaristi, fungió como portavoz del empresariado zuliano, destacando la importancia económica de la región.

"El Zulia siempre ha sido el corazón de Venezuela, es una región donde se producen alimentos, minerales y productos químicos que se distribuyen a nivel nacional… Si caminamos divididos, perdemos todo. Aquí vinimos a hablar de unidad para defender la soberanía," declaró.

Juaristi fue enfático al solicitar al gobierno nacional y a la comunidad internacional políticas de altura: "Debemos acudir a establecer políticas de altura y pedir que se eliminen los bloqueos y sanciones económicas porque en primer lugar está el país, el Zulia y la paz."

Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano

El representante de la Arquidiócesis de Maracaibo, el Presbítero José Quiva, ofreció una perspectiva moral y espiritual al evento.

"Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que la paz no es solo un deseo, sino la narración de los corazones. Son bienaventurados aquellos que trabajan por la paz… La paz nace en el corazón, se cultiva en la familia y se proyecta en la sociedad", enfatizó el sacerdote.

Quiva exhortó a los líderes a seguir sirviendo con generosidad y esperanza y recalcó la pronta santidad del Dr. José Gregorio Hernández, pidiendo que su memoria "nos inspire a ser constructores de paz y no espectadores del conflicto."

Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día / Avance

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Funvisis reporta decenas de eventos en zonas cercanas al Lago de Maracaibo

Funvisis reporta decenas de eventos en zonas cercanas al Lago de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Noticias Relacionadas

Zulia

Funvisis reporta decenas de eventos en zonas cercanas al Lago de Maracaibo

El fenómeno, que se prolongó durante al menos 120 horas, fue documentado en un informe técnico publicado como parte de las actividades conmemorativas por el 53° aniversario de la institución
Internacionales

El cierre del Gobierno de EEUU es inminente: el Senado rechaza propuestas de financiamiento

Esto se produce después de que previamente fuera rechazado también el proyecto de ley propuesto por los demócratas
Entretenimiento

Investigan a jueza por sus bailes en Tiktok

Los denunciantes alegan que dichas publicaciones afectan la imagen de la Rama Judicial, mientras que Cabrera se ha negado a entregar su teléfono celular y ha hecho público su caso
Zulia

Maracaibo inicia la Navidad con encendido simultáneo en las plazas de la República e Indio Mara este 1-Oct

Inicia a partir de las 6.00 de la tarde

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025