Líderes regionales y la sociedad civil se encuentran en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz Capítulo Zulia



En consenso y unidad líderes de la región Zuliana junto a empresarios, representantes de partidos políticos, y personalidades que hacen vida en región Zuliana se reúnen para defender la soberanía y la paz de la nación.

En un significativo encuentro realizado en el Hotel Tibisay, se encontraron diversas personalidades de la región zuliana para reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía y la paz de la nación. El evento, que demostró una amplia unidad, unió a figuras políticas, empresariales, eclesiásticas y representantes de la sociedad civil.

La reunión contó con la presencia de destacadas personalidades como el Magistrado del TSJ, Calixto Ortega, el Gobernador del estado Zulia Luis Caldera, los alcaldes Gian Carlo Di Martino (Maracaibo), Héctor Soto (San Francisco) y José Mosquera (Lagunillas), además de Francisco Juaristi Presidente de PROMOZULIA, el Presidente de CORPOZULIA, Miguel Flores, la Secretaria de Gobierno Ángela Fernández, y representantes de partidos políticos como UNT, MAS, AD, VP, AP y otros.

La primera en tomar la palabra fue Magdely Valbuena, Presidenta del CLEZ, quien contextualizó el evento, señalando que era una iniciativa promovida por la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dirección de Jorge Rodríguez y Pedro Infante, realizándose a nivel nacional en cada estado del país.

Valbuena hizo un llamado directo a la acción ciudadana, basándose en el Artículo 326 de la Constitución, que establece que la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil.

"Este principio asegura el cumplimiento de valores como la independencia, democracia, igualdad, paz, libertad y derechos humanos… A pesar de las diferencias, todos debemos estar unidos por la nación y nuestro único objetivo común es preservar la paz y defender los intereses de la nación. Vivimos en un país hermoso con un talento inconmensurable, con personas trabajadoras y decididas a salir adelante," afirmó.

Por su parte, el alcalde de Lagunillas y presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, José Mosquera, centró su mensaje en la urgencia de la paz y la reconciliación ante conflictos que atentan contra la independencia.

"La paz es el cimiento que construye el porvenir," aseveró el Alcalde Mosquera. "Es algo tangible, algo que se siente en cada rincón de nuestra región. Estoy en desacuerdo con cualquier injerencia que ponga en riesgo la paz ciudadana. La confrontación interna, la polarización y la falta de respeto no contribuyen al proceso de paz."

Mosquera hizo un llamado a la reconciliación por la unidad y a la necesidad de acuerdos claros y transparentes para salir de la crisis. Citó el Artículo 1 de la Constitución que declara a la República "irrevocablemente libre e independiente" y fundamentada en los valores de paz y justicia.

En representación del sector universitario, Yilma Rubio, Directora del Complejo Educativo Dr. Raúl Quero Silva, subrayó el papel crucial de las casas de estudio.

"Estamos aquí no como institución, sino como sectores unidos ante la unión de una nación. La universidad venezolana ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del país. Las universidades deben formar líderes con sensibilidad social y un amor por Venezuela… La educación es el cimiento donde se desarrolla la soberanía de la patria," puntualizó la directora.

En el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Presidente de PROMOZULIA, Francisco Juaristi, fungió como portavoz del empresariado zuliano, destacando la importancia económica de la región.

"El Zulia siempre ha sido el corazón de Venezuela, es una región donde se producen alimentos, minerales y productos químicos que se distribuyen a nivel nacional… Si caminamos divididos, perdemos todo. Aquí vinimos a hablar de unidad para defender la soberanía," declaró.

Juaristi fue enfático al solicitar al gobierno nacional y a la comunidad internacional políticas de altura: "Debemos acudir a establecer políticas de altura y pedir que se eliminen los bloqueos y sanciones económicas porque en primer lugar está el país, el Zulia y la paz."

El representante de la Arquidiócesis de Maracaibo, el Presbítero José Quiva, ofreció una perspectiva moral y espiritual al evento.

"Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que la paz no es solo un deseo, sino la narración de los corazones. Son bienaventurados aquellos que trabajan por la paz… La paz nace en el corazón, se cultiva en la familia y se proyecta en la sociedad", enfatizó el sacerdote.

Quiva exhortó a los líderes a seguir sirviendo con generosidad y esperanza y recalcó la pronta santidad del Dr. José Gregorio Hernández, pidiendo que su memoria "nos inspire a ser constructores de paz y no espectadores del conflicto."

