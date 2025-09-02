El reconocido diseñador zuliano, Nevers Huerta, y su equipo están buscando modelos de todas las edades y estereotipos para participar en su próximo gran desfile de moda. El casting se realizará en el restaurante Ternerita Norte el próximo jueves 4 de septiembre a las 4:30 p. m.

Requisitos para participar:

Modelos de todas las edades y estereotipos.

Vestimenta: ropa de color negro sin estampados.

Los seleccionados en el casting tendrán la oportunidad de formar parte de este desfile, que promete ser un gran evento tras el reciente éxito internacional del diseñador quien asegura que este proyecto se forma para desencapsular los estereotipos de belleza y moda marabina.

El diseñador Nevers Huerta estuvo presente en la semana de la moda 2023 2024 de donde obtuvo grandes conocimientos.

Nevers Huerta en la semana de la moda París 2023-2024

