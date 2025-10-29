Llegan al país 290 venezolanos repatriados desde El Paso, Texas, en nueva jornada de la Misión Vuelta a la Patria

Un total de 290 ciudadanos venezolanos arribaron al país este martes en el marco de una nueva jornada de repatriación humanitaria, procedentes de El Paso, Texas (EE. UU.), como parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, impulsado por el Gobierno nacional.

El vuelo, identificado como el número 81 dentro del plan de retorno, estuvo conformado por 239 hombres, 43 mujeres, un adolescente, cinco niñas y dos niños, quienes fueron recibidos en territorio nacional con atención integral y logística especializada, según informaron fuentes oficiales.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, activa desde 2018, busca facilitar el retorno voluntario y seguro de venezolanos que se encontraban fuera del país en condiciones de vulnerabilidad. El programa contempla acompañamiento social, orientación institucional y apoyo para la reinserción familiar y comunitaria.

Con esta jornada, se consolida el esfuerzo por garantizar el reencuentro y la reconstrucción de proyectos de vida para quienes decidieron regresar. Las autoridades reiteraron que el plan se mantiene activo y que nuevas operaciones están previstas en los próximos meses.

