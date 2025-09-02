Este martes, 2 de septiembre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Norte/Raúl Leoni para atender la demanda de agua en tres parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de varios sectores de las parroquias; Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: CDI Los Modines y Ambulatorio Los Modines.

Lee también: LLEGÓ el agua en estas parroquias de Maracaibo

Noticia al Día