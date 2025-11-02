Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Este domingo, 2 de noviembre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Norte/Santa María para atender la demanda de agua en diez parroquias de la capital zuliana.
Habitantes de varios sectores de las parroquias; Bolívar, Chiquinquirá, Juana de Ávila, Francisco Eugenio Bustamante, Cacique Mara, Coquivacoa, Olegario Villalobos, Santa Lucía, Caracciolo y Cecilio Acosta.
Además de los centros de salud aledaños: Universitario, Maternidad Castillo Plaza, De Niños de Veritas, Seguro Social de Veritas, Hospital Coromoto, CDI Cerro de Marín, CDI Valle Frío, Diálisis Maracaibo, Diálisis de San Juan Bautista, Hospital Psiquiatrico.
