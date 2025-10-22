Llegó el agua en tres parroquias de San Francisco

Este miércoles, 22 de octubre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio en San Francisco I, para atender la demanda de agua en tres parroquias del municipio sureño.

Habitantes de diversos sectores de las parroquias; Domitila Flores, San Francisco y El Bajo reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: CDI El Bajo y CDI San Francisco La 35.

Lee también: Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Noticia al Día