“Llegó tu tiempo”: Un libro de la escritora venezolana Zuleima de Delgado para fortalecer la fe

La escritora venezolana, Zuleima de Delgado, presenta su nuevo libro llamado: Llegó tu tiempo. Este devocional fortalece la fe en estas fechas de unión familiar y hace un recordatorio sobre el nacimiento de nuestro señor Jesucristo.

Esta pieza es un devocional diario, un viaje de 30 días para aprender y conectarnos con el Ser Supremo. "En este libro encontraran mis relatos y vivencias, aquellas que me transcurrieron a lo largo del camino y que dejan una enseñanza que sin duda te llenarán de esperanza", relató un poco Zuleima para Noticia al Día.

Indicó, que el libro ya se encuentra en países como Chile, Perú, Colombia, Estado Unidos y Venezuela, así como en todas las plataformas digitales. Hizo énfasis en que aquellas personas que están registradas en Amazon le sale totalmente gratis.

Delgado es oriunda de Colombia, pero maracucha de pura cepa, es licenciada en Educación con una maestría en supervisión educativa, es pastora y líder de un equipo maravilloso que realizan actividades sociales en las comunidades.

Para conocer un poco más de esta valiente mujer se encuentran sus redes sociales @escritorazuleymadelgado, así como su número de teléfono 0426.766.21.32, y así podrán profundizar sobre su conocimiento y esa palabra de vida que llena corazones.

