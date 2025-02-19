Llevaban a Bella al hospital veterinario y se escapó por la Circunvalación 1

Familia marabina está desesperada por encontrar a su querida mascota Bella, una gatica que se extravió este lunes 10 de febrero mientras la llevaban al hospital veterinario.

Según informó la familia, Bella, una linda gatita muy cariñosa de pelaje color marrón con blanco y ojos verdes escapó durante un descuido mientras era trasladada al centro de salud veterinario para un chequeo de rutina. La desaparición ocurrió a tempranas horas de la mañana de este lunes en la Circunvalación 1, a la altura del sector Estrella de Belén, cerca de la estación de servicio Lagopista.

La familia ha colocado anuncios con la foto de Bella en las redes sociales para difundir su búsqueda, y ofrecen recompensa a quien ayude a dar con su paradero.

Bella es una gatita que nunca a salido a la calle, por lo que debe estar asustada con esta experiencia traumática. Los dueños de la mascota ruegan a quienes la vean que, por favor, la traten con cuidado y se comuniquen de inmediato al número de contacto (0424)-663-85-86.

Noticia al Día / Rosell Oberto