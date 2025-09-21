Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo, con truenos y ráfagas de viento, tal cual como lo pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su boletín.

Foto: Xiomara Solano

El organismo indicó que en horas de la tarde y noche de este domingo se esperaba aumento de la nubosidad con lluvias, chubascos y descargas eléctricas en zonas de Guyana, Bolívar, Amazonas, Guárico, Llanos Occidentales y Centrales, Falcón, Andes y Zulia.

Foto: Xiomara Solano

El estado Zulia ha registrado en los últimos días intensas lluvias que han persistido por más de cuatro horas, acompañada de ráfagas de vientos y tormenta eléctrica.

