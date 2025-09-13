Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Según el Sistema Global de Predicción (GFS) emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) para este fin de semana el sábado 13 y el domingo, 14 se septiembre presentará un patrón de lluvias con un cambio notable en su distribución.

El análisis comparativo revela una clara transición de los focos de precipitación entre el sábado y el domingo. El sábado se caracteriza por lluvias muy fuertes y concentradas en el occidente de Venezuela, específicamente en el estado Zulia.

En cambio, el domingo, la actividad de lluvia más intensa se desplaza hacia los estados del sur, como Amazonas y Bolívar, mientras que la precipitación en el occidente disminuye considerablemente. En resumen, Iloverá principalmente en las regiones del oeste y del sur de Venezuela durante este fin de semana.

El sábado será más lluvioso en el occidente, mientras que el domingo el riesgo de lluvia más alta se trasladará al sur; sin embargo, no se descartan precipitaciones en la Región Centro norte Costera. Situación dada por el desplazamiento de la Onda Tropical N° 34, la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y efectos de la convección diurna.

Luego del mediodía se registrarán temperaturas máximas sobre Falcón y Zulia, oscilando entre 38 y 39 grados Celsius (°C).

