Sábado 13 de septiembre de 2025
Al Dia

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Se sentirán temperaturas máximas entre los 38 y 39 °C

Por Candy Valbuena

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana
Foto: Archivo/NAD
Según el Sistema Global de Predicción (GFS) emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) para este fin de semana el sábado 13 y el domingo, 14 se septiembre presentará un patrón de lluvias con un cambio notable en su distribución.

El análisis comparativo revela una clara transición de los focos de precipitación entre el sábado y el domingo. El sábado se caracteriza por lluvias muy fuertes y concentradas en el occidente de Venezuela, específicamente en el estado Zulia.

En cambio, el domingo, la actividad de lluvia más intensa se desplaza hacia los estados del sur, como Amazonas y Bolívar, mientras que la precipitación en el occidente disminuye considerablemente. En resumen, Iloverá principalmente en las regiones del oeste y del sur de Venezuela durante este fin de semana.

El sábado será más lluvioso en el occidente, mientras que el domingo el riesgo de lluvia más alta se trasladará al sur; sin embargo, no se descartan precipitaciones en la Región Centro norte Costera. Situación dada por el desplazamiento de la Onda Tropical N° 34, la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y efectos de la convección diurna.

Luego del mediodía se registrarán temperaturas máximas sobre Falcón y Zulia, oscilando entre 38 y 39 grados Celsius (°C).

Lee también: Onda tropical N° 34 ingresó al país este viernes 12-Sept 

Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Deportes

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados
Al Dia

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

El monto asignado supera los 17 mil bolívares

Al Dia

Casi 10 millones de rusos ya votaron en elecciones municipales y regionales

La jornada electoral se prolongará hasta el domingo, 14 de septiembre en 81 regiones de la Federación Rusa.
Efemérides

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

La efeméride coincide con el natalicio del escritor británico Roald Dahl, autor de “Charlie y la fábrica de chocolate”, y del empresario Milton Hershey, fundador de la reconocida compañía chocolatera estadounidense

