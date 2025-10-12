Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

El estado Zulia se mantiene bajo condiciones de cielo nublado y presencia de lluvias dispersas este domingo, según el reporte de las 15:00 HLV emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Las precipitaciones se concentran principalmente en el oeste de la entidad, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento.

Vecinos de municipios como Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada reportan acumulación de agua en calles y avenidas, así como afectaciones puntuales en zonas con drenajes deficientes. Las lluvias han generado preocupación en sectores vulnerables, donde se teme por posibles anegaciones y desbordamientos.

Además del Zulia, el Inameh informó sobre condiciones similares en otras regiones del país, incluyendo nuestra Guayana Esequiba, el sur de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, el norte de Aragua, Carabobo, el noreste de Falcón y Mérida.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, evitar cruzar caños crecidos y mantenerse atentos a los reportes oficiales. En el Zulia, se espera que las condiciones de nubosidad y lluvias se mantengan durante la tarde y noche, por lo que se exhorta a la población a resguardar bienes y extremar precauciones.

