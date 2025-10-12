Domingo 12 de octubre de 2025
Principal

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Las precipitaciones se concentran principalmente en el oeste de la entidad, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento

Por Andrea Guerrero

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El estado Zulia se mantiene bajo condiciones de cielo nublado y presencia de lluvias dispersas este domingo, según el reporte de las 15:00 HLV emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Las precipitaciones se concentran principalmente en el oeste de la entidad, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento.

Vecinos de municipios como Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada reportan acumulación de agua en calles y avenidas, así como afectaciones puntuales en zonas con drenajes deficientes. Las lluvias han generado preocupación en sectores vulnerables, donde se teme por posibles anegaciones y desbordamientos.

Además del Zulia, el Inameh informó sobre condiciones similares en otras regiones del país, incluyendo nuestra Guayana Esequiba, el sur de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, el norte de Aragua, Carabobo, el noreste de Falcón y Mérida.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, evitar cruzar caños crecidos y mantenerse atentos a los reportes oficiales. En el Zulia, se espera que las condiciones de nubosidad y lluvias se mantengan durante la tarde y noche, por lo que se exhorta a la población a resguardar bienes y extremar precauciones.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Pleno abastecimiento en diciembe de productos esenciales asegura ANSA

Pleno abastecimiento en diciembe de productos esenciales asegura ANSA

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas "Gracias a Dios no pasó a mayores, solo fue un susto"

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá:

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia“

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenidas tras atacar un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

Las mujeres han sido detenidas acusadas de un delito contra el Patrimonio y han sido trasladadas a dependencias policiales para tomarles declaración y ser puestas a disposición judicial, según informa EFE
Zulia

Pleno abastecimiento en diciembe de productos esenciales asegura ANSA

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, aseguró que para la temporada decembrina habrá…
Zulia

"Aunque en muchas gestiones han tratado de invisibilizar la lucha indígena, estos pueblos han resistido": Yessi Gascón

Uno de los retos que enfrentan los indígenas es la participación política, social y jurídica
Al Dia

En rueda de prensa dan a conocer mañana programa de las festividades religiosas en honor a la Virgen Chiquinquirá

La programación oficial de la feria a parte del programa religioso, incluye actividades culturales, musicales y recreativas


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025