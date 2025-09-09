Lluvias y descargas eléctricas en el sur del Zulia durante la noche

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este martes condiciones atmosféricas inestables en el sur del estado Zulia, donde se han registrado precipitaciones de variada intensidad acompañadas de descargas eléctricas ocasionales.

Según el boletín emitido a las 18:00 HLV, la región zuliana se encuentra bajo la influencia de mantos nubosos que favorecen la formación de núcleos convectivos, generando lluvias intermitentes en municipios como Catatumbo, Jesús María Semprún y parte de Machiques de Perijá.

Las autoridades locales exhortan a la población a mantenerse alerta ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y afectaciones en vías de comunicación. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas y seguir los reportes oficiales para tomar previsiones.

Este comportamiento meteorológico responde a la interacción de sistemas de baja presión con humedad proveniente del sur del continente, lo que ha intensificado la actividad atmosférica en el occidente venezolano.

Noticia al Día / Inameh