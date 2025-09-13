Los cuatro niveles de gobierno dan respuesta humanitaria a familias afectadas por la explosión en San Francisco

Tras la explosión registrada en el almacén de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicado en la parroquia Marcial Hernández del municipio San Francisco, se desplegó un operativo de atención humanitaria que involucra a los cuatro niveles de gobierno, con énfasis en la asistencia directa a las familias afectadas.

La Gobernación del estado Zulia coordina las acciones de respuesta junto a la Alcaldía de San Francisco, el Gobierno nacional, cuerpos de seguridad y organizaciones comunitarias, incluyendo consejos comunales, UBCH y líderes locales. El vocero de la comuna “Los hijos del comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, Endervery Páez, informó que la articulación interinstitucional permitió evitar pérdidas humanas y garantizar atención integral a los damnificados.

Equipos de las secretarías de Salud, Comunas, Pueblos Indígenas y Desarrollo Social, junto con instituciones regionales y nacionales del área de Alimentación, se encuentran en las comunidades afectadas brindando apoyo en alimentación, abrigo y contención emocional.

Testimonios de los afectados

Yankelly Escalona, residente de la zona y madre de tres niños, relató que su vivienda sufrió daños severos durante la explosión. Indicó que ha recibido asistencia en alimentos, ropa y artículos básicos, y expresó la necesidad de apoyo para la reconstrucción de su hogar.

Por su parte, Yoleida Ramírez destacó la atención médica recibida, incluyendo el traslado al Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo. También mencionó el acondicionamiento de espacios temporales con presencia de bomberos y actividades recreativas para niños.

Gabriela Morillo, otra vecina afectada, señaló que aunque no ha podido regresar a su vivienda, ha recibido atención médica, medicamentos y alimentación en el centro habilitado para los damnificados.

Atención a animales afectados

La Misión Nevado participa en el abordaje integral con atención médico-veterinaria a más de 50 animales. Al menos 20 han sido reubicados con fundaciones y organizaciones animalistas. Además, se han habilitado puntos de acopio para recibir alimentos e insumos para mascotas. El coordinador estatal de la misión, Leonardo Jiménez, informó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la organización.

