Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los sismos que se registraron en la entidad zuliana aterraron a toda la ciudadanía. Una muestra de ello quedó en evidencia en el Hospital Universitario de Maracaibo, cuando los familiares sacaron a sus pacientes fuera del centro de salud por temor a algún colapso en la infraestructura.

Sin embargo, la tribulación fue abordada por efectivos de la Zona operativa de evaluación de daños y análisis de necesidades (Zoedan), quienes evaluaron el edificio y lograron calmar y adentrar a todo el personal que se encontraban en el lugar.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo en las zonas afectadas y reiteran el llamado a seguir las recomendaciones oficiales ante la actividad sísmica.

Noticia al Día