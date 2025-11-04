Con la llegada de la temporada navideña, Maracaibo se llena de color y alegría, pero también de expectativas en cuanto a los precios de los juguetes. Esos que por tradición se le regala a los niños que esperan con emoción el nacimiento del Niño Dios.

Este año, los comerciantes ajustan sus precios, y los padres hacen cuentas para poder cumplir los deseos de sus pequeños.

Los costos de los juguetes varían considerablemente, comenzando desde 3,200bs (10 dólares) como es el caso de las muñecas, un clásico que nunca pasa de moda.

Las opciones para las niñas son diversas, y el maquillaje para las princesas de la casa se ha convertido en un regalo muy popular, con precios que rondan los 4,800bs (15 dólares).

Este tipo de productos no solo promueven la creatividad, sino que también fomentan el juego imaginativo, convirtiéndose en una elección atractiva para las festividades.

Sin embargo, los juguetes para niños tienden a tener un rango de precios más elevado, lo que refleja la diversidad de opciones disponibles en el mercado.

Entre los juguetes más solicitados para los hombrecitos, las pistolas de juguete son un favorito, aunque su precio puede variar. Las bicicletas y motos de juguete, que alcanzan los 22,400 (70 dólares), y las cuatrimotos, que se sitúan en torno a los 64,000 (200 dólares), son inversiones considerables para los padres.

Estos juguetes no solo ofrecen diversión, sino que también proporcionan experiencias de juego al aire libre, apreciadas en la cultura de los venezolanos.

A pesar de los cambios constantes en los precios, la demanda parece mantenerse. Muchos padres están dispuestos a invertir en juguetes que no solo entretienen, sino que también contribuyen al desarrollo de habilidades motoras y sociales en los niños.

Las jugueterías de Maracaibo están preparadas para recibir a los compradores, ofreciendo una variedad de opciones que se adaptan a diferentes presupuestos.

Maracaibo presenta una gama de precios en juguetería que van desde los accesibles hasta los más costosos. La combinación de tradición y modernidad en los juguetes disponibles refleja no solo la cultura local, sino también el deseo de los padres de hacer felices a sus hijos en esta época tan especial.

Con un mercado competitivo y una variedad de productos, Maracaibo se prepara para vivir una Navidad llena de sonrisas y alegría.

Pasante/Leila González/Fotos: Will Marval/ Noticia al Día