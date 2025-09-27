Los marabinos acuden al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025

Cientos de marabinos acudieron al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025, una jornada de recolección organizada por la Basílica.

Desde este viernes, voluntarios identificados con camisetas y pancartas alusivas a la Virgen se han desplegado en distintos puntos de Maracaibo, invitando a la ciudadanía a colaborar con esta noble causa. Por cada donación de un dólar, los participantes reciben una rosa como símbolo de gratitud y fe.

El Potazo Chiquinquireño se extenderá hasta este sábado 27 de septiembre, y los fondos recaudados serán destinados a los programas sociales que impulsa la Basílica.

La organización invita a todos los marabinos a buscar a los voluntarios en las principales avenidas, plazas y centros comerciales de la ciudad.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá