Los marabinos en Semana Santa lo que quieren es playa: Cientos de temporadistas acudieron a los balnearios en el norte de la ciudad

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves santo 17 de abril, cientos de marabinos acudieron a los balnearios que se ubican en la zona norte de la ciudad para disfrutar en familia un día de playa, sol y arena. Las playas más concurridas fueron Brisas del Lago y Playa Bonita

Los balnearios ubicados en la zona norte de Maracaibo, a pocos minutos del municipio Mara, recibieron desde tempranas horas de la mañana de este jueves santo 17 de abril a cientos de temporadistas que salieron de la cotidianidad para disfrutar junto a la familia de la semana mayor.

Entre las playas más visitadas por los marabinos durante este asueto destacan Brisas del Lago, el balneario del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) y San Remo, esta última situada en las afueras de la ciudad y muy conocida por tener aguas poco profundas.

Estos balnearios cuentan con bohíos y enramadas que la gente puede alquilar a precios accesibles y pasar un día agradable de playa, sol y arena. Algunos tienen electricidad y parrilleras a las que solo hay que echarles el carbón y encenderlas para disfrutar de un buen pescado asado. Vendedores de artesanía, pastelitos, inflables y chucherías, también se acercaron a estos sitios para no desaprovechar el día.

Aunque son playas del Lago de Maracaibo, son tranquilas e ideales para aquellos citadinos que no les gusta ausentarse mucho tiempo de sus hogares. Niños, jóvenes y hasta personas de la tercera edad se bañan y disfrutan de esos lugares como si estuviesen en el archipiélago Los Roques.

"Vengo a la playa Brisas del Lago desde que estaba niño con mis padres y nunca me he enfermado de la piel, tomando en cuenta que estas aguas están contaminadas. Prefiero no salir de la ciudad y venir a disfrutar con mi familia en un ambiente sano y tranquilo", expresó Julio Araque, un ingeniero industrial marabino que siempre visita esos balnearios en temporada alta.

En Mara

Sin embargo, otros balnearios en la localidad marense, como por ejemplo Las Palmeras, Santa Fe, Playa Bonita y Los Coquitos, recibieron poca afluencia de temporadistas al menos este jueves santo. Por ello, muchos comerciantes asentados en la Troncal del Caribe aseguraron con cierta frustración que ya esas playas no tienen el mismo movimiento que en años anteriores.

"Hace 10 años para estas playas venía más gente y uno vendía toda la mercancía, no teníamos pérdidas. Tras la pandemia, muchos negocios cerraron y la actividad comercial mermó a tal punto que ya no es rentable, ni siquiera, vender licores", dijo Ernesto Vielma, dueño de un puesto de pescado fresco.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: Wilberth Marval y José Gregorio Flores