Los Zagalines del Padre Vílchez impresionaron con su calidad vocal a Beto Villa

Fue un encuentro no planeado, pero que quedó para la historia, el cantante y actor colombiano Beto Villa estuvo de gira de medios por Maracaibo y cuando visitó las instalaciones de Noticia al Día se encontró con los talentosos Zagalines del Padre Vílchez.

Mientras esperaba su turno para ir a la entrevista, tuvo la oportunidad de escuchar la calidad vocal y musical de los niños, algo que describió como brillante y fenomenal desde su perspectiva musical y artística.

"Los felicito, son excelentes, la ejecución del cuatro es maravillosa, las voces esto es algo increíble lo que ustedes pueden hacer a través de la música" les expresó maravillado mientras les daba muestras de cariño.

Los Zagalines al ver al actor quien ha ganado fama y popularidad a través de sus participaciones en telenovelas y series colombianas, estaban felices de conocerlo y hasta se tomaron algunas imágenes con el histrión y heredero de la dinastía Villa.

Beto le preguntó al ejecutante del cuatro sobre algunos detalles y este de manera amable le explicó cómo a lo que dijo "son brillantes chicos, gracias por tomar la música como bandera".

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano Wilbert Marval