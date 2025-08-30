Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

Los Zagalines del Padre Vílchez impresionaron con su calidad vocal a Beto Villa

Así fue el encuentro entre Los Zagalines del Padre Vílchez y el intérprete de vallenato Beto Villa en Noticia al Día

Por Ernestina García

Los Zagalines del Padre Vílchez impresionaron con su calidad vocal a Beto Villa
Fotos: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Fue un encuentro no planeado, pero que quedó para la historia, el cantante y actor colombiano Beto Villa estuvo de gira de medios por Maracaibo y cuando visitó las instalaciones de Noticia al Día se encontró con los talentosos Zagalines del Padre Vílchez.

Mientras esperaba su turno para ir a la entrevista, tuvo la oportunidad de escuchar la calidad vocal y musical de los niños, algo que describió como brillante y fenomenal desde su perspectiva musical y artística.

"Los felicito, son excelentes, la ejecución del cuatro es maravillosa, las voces esto es algo increíble lo que ustedes pueden hacer a través de la música" les expresó maravillado mientras les daba muestras de cariño.

Los Zagalines al ver al actor quien ha ganado fama y popularidad a través de sus participaciones en telenovelas y series colombianas, estaban felices de conocerlo y hasta se tomaron algunas imágenes con el histrión y heredero de la dinastía Villa.

Beto le preguntó al ejecutante del cuatro sobre algunos detalles y este de manera amable le explicó cómo a lo que dijo "son brillantes chicos, gracias por tomar la música como bandera".

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano Wilbert Marval

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A 85 años de su natalicio, la voz del inmortal

A 85 años de su natalicio, la voz del inmortal "Bolerista de América" aún trasciende en el espectro radial zuliano

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Noticias Relacionadas

Al Dia

Bon Jovi lanza versión de su disco ‘Forever’

"Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad", informó en un comunicado el líder del grupo, Jon Bon Jovi.
Al Dia

Bon Jovi lanza versión de su disco ‘Forever’

"Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad", informó en un comunicado el líder del grupo, Jon Bon Jovi.
Al Dia

Emprendedores de Santa Rosa de Agua recibieron microcréditos de la Alcaldía de Maracaibo y Fonaen

La iniciativa está enmarcada en el fortalecimiento de las fuerzas productivas y la consolidación de un nuevo modelo socialista para la comunidad.
Deportes

Zulia da inicio al II Campeonato Estadal de Natación con la participación de 250 atletas

Con la participación de 250 atletas, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dio inicio, este viernes 29 de agosto,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025