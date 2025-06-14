Luis Caldera avanza con el Plan Cayapa en los centros hospitalarios

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, sostuvo la primera reunión de balance con el Estado Mayor de Salud, donde se dieron a conocer los avances de la fase inicial del Plan Cayapa de la Salud 2025.

Este plan dirigido al sector sanitario, fue implementado por Caldera dos días después de haber sido electo como mandatario regional en los comicios realizados el 25 de mayo, cumpliendo con su compromiso electoral de ser la salud el sector prioritario en su gestión.

Destacando el valor e importancia del trabajo en equipo por la entidad zuliana, el gobernador detalló el progreso de las obras en varias de las dependencias hospitalarias, para brindar una mejor calidad de atención a los pacientes zulianos.

En ese sentido, anunció la culminación de las obras de la nueva Unidad de Diálisis del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), que será dotada e inaugurada próximamente para dar tratamiento gratuito a pacientes renales.

También en el Sahum, llamado igualmente el Gigante Azul de la Salud en el Zulia, se avanza en los Servicios de Pediatría, en lo referente a la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en el área de Oncología Pediátrica.

En lo relativo a los oncológicos Dr. Jorge García Tamayo y Dr. Humberto Fernández Morán, adscritos al Sahum, el gobernador informó que en el primero se logró activar el acelerador lineal, cual incrementa la atención de 50 a 70 cupos de radioterapia; mientras que en el segundo, se lleva adelante la reparación de los filtros de la campana de flujo laminar, para abrir el área de quimioterapia.

Otras de las prioridades atendidas fue el servicio de laboratorio clínico, que fueron activados en los hospitales de Cabimas Dr. Adolfo D´Empaire, el Binacional de Paraguaipoa Dr. José Leonardo Fernández y del Hospital General III Santa Bárbara, en el municipio Colón; mientras que, en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, fue reforzado.

En esta última instancia hospitalaria, el mandatario zuliano explicó que se avanza en trabajos para la reactivación de dos pabellones, la emergencia, la Unidad de Imágenes y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la apertura de cuatro cupos de esta vital unidad.

Este es el primer balance de la fase inicial del Plan Cayapa de la Salud 2025, en la que, desde el pasado 27 de mayo el gobernador Caldera, realizó la primera etapa de recorridos y evaluaciones a hospitales, para dar respuesta a dificultades en el funcionamiento de los mismos y ofrecer atención acorde, humanista y de calidad.

