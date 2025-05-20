Luis Caldera en Sinamaica: Se vienen los mejores años para la Guajira venezolana

El candidato a la Gobernación del estado Zulia, Luis Caldera, durante su visita a la ciudad de Sinamaica, del municipio Guajira, indicó que pronto este sector le vendrán los mejores años.

El encuentro, que contó con las asistencia de más de mil personas, se realizó este martes 20 de mayo en el Complejo Ferial, Cultural y Educativo “Antonio Quintero Parra”, situado en la parroquia Sinamaica, de donde es oriundo, Caldera, por lo que destacó que, en este antepenúltimo evento de campaña electoral, recibió “la fuerza de los ancestros del pueblo más leal de Venezuela”.

“Hoy he querido hablarle a mi Guajira, decirles que tendrán un gobernador para las obras, para la educación, para la salud, para los servicios, para el Poder Popular, para el reconocimiento del comercio binacional, de la artesanía, para el financiamiento; es decir, que se vienen los mejores años para la Guajira venezolana con el legado del comandante Chávez, acompañando al presidente Nicolás Maduro”, manifestó el candidato de raíces ancestrales añú.

Para cumplir con su propuesta de gobierno para la Guajira, Caldera indicó que lo hará junto al pueblo de las cuatro parroquias que conforman el municipio, desde el hito número 1 en Castillete, donde nace la Patria, conquistando no solo los logros constitucionales legales, sino también los sociales, en alimentación, vivienda, vialidad, entre otras áreas.

Entre los habitantes de la localidad fronteriza que expresaron su apoyo y trabajo para el próximo domingo 25 de mayo, estuvo la docente Erika Marina González, quien dijo sentirse representada por Caldera como el primer indígena que gobernará al Zulia.

“Los wayúu y añú tenemos confianza en Luis, porque es indígena igual que nosotros y conoce de nuestras necesidades”, explicó.

También, Robert González, quien milita en el Movimiento Tupamaro en Guajira, mencionó que llevarán a El Tawala Luis Caldera a la Gobernación a fuerza de votos comprometidos para un Zulia de soluciones.

Mientras tanto, Andreína González, habitante de la parroquia Guajira, acompañada de vecinos y familiares, no dudó en dar por sentado que el próximo 25 de mayo todo el Zulia saldrá a votar por Caldera, quien ha propuesto en su plan de gobierno trabajar con el pueblo organizado en cada uno de sus territorios.

