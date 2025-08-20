Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Luis del Villar vuelve a su tierra para seguir narrando historias que inspiran

El comunicador expresó en NAD que Maracaibo es su centro energético. "Cuando llegué sentí cómo se recargaron mis baterías".

Por José Gregorio Flores

Luis del Villar vuelve a su tierra para seguir narrando historias que inspiran
Luis del Villar, reconocido periodista zuliano, regresa a Maracaibo con la misma pasión que lo llevó a dejar atrás la medicina para abrazar su verdadera vocación: la comunicación. Con una trayectoria que abarca prensa, televisión y plataformas digitales, su voz ha resonado en escenarios internacionales y hoy vuelve a su tierra para compartir experiencias, impulsar proyectos y reafirmar que el periodismo, más allá de la tecnología, sigue siendo un baluarte de verdad y conexión humana. Su historia es la de un despertar, un viaje de dedicación y aprendizaje que inspira a las nuevas generaciones a creer en el poder de la palabra.

Se encuentra de visita en Maracaibo para desarrollar una serie de proyectos profesionales no solo en su tierra natal, sino en otras regiones del país. Con una trayectoria que abarca desde medios impresos, televisión y hasta plataformas digitales, Luis comparte su visión sobre esta noble profesión y las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera.

El comunicador poco después de su llegada a la ciudad, visitó las instalaciones de Noticia al Día donde fue recibido por el licenciado Julio Reyes, director de este importante medio en la región, con quien compartió algunas de sus experiencias en el exterior y parte los planes que tiene pensado a corto plazo, para seguir fortaleciendo y darle una mejor proyección a su marca profesional.

Luis comenzó su camino académico estudiando medicina, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en la comunicación. “Fue como un despertar”, dijo. Su formación en La Universidad del Zulia (LUZ) le permitió adentrarse en el fascinante mundo de los medios, donde ha encontrado su misión de vida. “A pesar de los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, la comunicación sigue siendo un baluarte fundamental en nuestra sociedad”, afirma con convicción.

A lo largo de su carrera, trabajó en diversos medios, en cada uno aportando valiosas enseñanzas. Destaca su paso por el diario Panorama como un verdadero “postgrado” en periodismo. “Uno aprende a manejar las comunicaciones y a adaptarse a las nuevas tecnologías”, señaló. Esta adaptabilidad es crucial en un entorno mediático en constante evolución.

Desafíos en el periodismo internacional

Luis ha tenido la oportunidad de entrevistar a figuras icónicas tanto del espectáculo como de la política. Para él, un buen periodista no debe encasillarse en una sola fuente. “Debemos ser capaces de entrevistar a un presidente o a una estrella internacional con la misma preparación y respeto. Esta versatilidad es clave para abordar temas complejos y variados”, sostiene.

En la era digital, las redes sociales son una herramienta vital para los periodistas. Luis comparte su estrategia para ganarse la confianza de los artistas: “Es fundamental investigar sobre el personaje, conocer sus fortalezas y debilidades, y siempre abordar la entrevista con respeto”. La empatía y el conocimiento son esenciales para establecer una conexión genuina.

El periodista también recuerda momentos memorables con humor y cariño. Entre sus anécdotas destaca una entrevista con Isabel Pantoja, quien atravesaba un complicado momento político en España. “Entrevistarla fue un desafío, pero también aprendí mucho sobre cómo manejar situaciones delicadas”, relata. Luis también menciona a otros artistas como Alejandro Sanz, Fito Páez y José Luis Rodríguez “El Puma”, enfatizando la importancia de estar bien preparado para cada encuentro.

Mirando hacia el futuro

Cuando se le pregunta a quién le gustaría entrevistar en el futuro, Luis sonríe y reflexiona: “Siempre hay nuevos personajes que despiertan mi curiosidad. Cada entrevista es una oportunidad para descubrir algo nuevo”. Su pasión por el periodismo y su compromiso con la verdad siguen siendo motores que lo impulsan en esta fascinante carrera.

Luis del Villar es un ejemplo de dedicación y profesionalismo en el periodismo zuliano. Su historia inspira a nuevas generaciones a seguir sus pasos en la búsqueda de la verdad y la comunicación efectiva. Sin duda, su voz seguirá resonando en los medios y en el corazón de quienes valoran el poder de la información.

Noticia al Día / Pasante Franyer García

Fotos: Xiomara Solano

