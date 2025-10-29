Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

El Pintor de los Gaiteros y su hijo son dos artistas que desde temprana edad cada uno ha dejado una huella en la cultura zuliana 

Por M Romero

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana
Foto: Cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Uno de los mejores retratistas del mundo nació un 30 de noviembre, en Maracaibo. Aquel zuliano, llamado Luis Felipe Romero Rubio, fue acreditado como “El pintor de la mujer”.

Sus magistrales e impecables pinturas recorrieron gran parte del mundo, concediéndole, en Italia, las llaves de la ciudad como hijo honorario de Roma.

Ese renombre fue exaltado y para comienzos del año 2000, pasó a ser “El Pintor de los Gaiteros y Simón Bolívar”, siendo reconocido en su país con el mérito al trabajo en su primera clase como artista plástico.

Luis Romero trabajó en diversos lenguajes, evolucionando desde el retrato clásico, el surrealismo y la fantasía, hasta incursionar en coqueteos experimentales con el arte abstracto y la figuración.

El artista, con más de 50 años de carrera, dedicó sus trabajos a los próceres de la historia de la independencia de Venezuela, tales como Simón Bolívar y Rafael Urdaneta, rindiéndoles un justo homenaje a sus figuras emblemáticas.

También a lo largo de su carrera pintó a diferentes figuras del gremio gaitero y artístico del estado Zulia y Venezuela.

El pintor del Libertador y de los gaiteros viene de una familia de cinco hermanos, Orlando Enrique Romero Rubio, Orieta Marina Romero Rubio, William Rafael Romero Rubio, Mariela Chiquinquirá Romero Rubio, y sus padres Luis Felipe Romero Carróz y Edicta Elena Rubio Martínez.

Un legado

Y aunque el tiempo alejó al "Pintor de los Gaiteros y Bolívar" de los escenarios artísticos, su legado no quedó a la deriva. Su hijo, Luylli Alberto Romero Suárez, heredó el talento de su padre.

Este talentoso creador nacido en Maracaibo, siguió los pasos de su padre y a temprana edad plasmó en sus bastidores lo que con naturalidad aprendió.

Luylli Romero, nació un 10 de octubre en Maracaibo, es graduado en Comercio Exterior, Ciencias Aduaneras, y música, también estudió arte. Gran parte de su vida la ha dedicado a reflejar en sus lienzos, rostros de familias zulianas, así como también de artistas y figuras venezolanas.

El también zuliano a lo largo de su vida ha pintado obras como el Corazón de Jesús, abstractos, a La Chinita, entre otras creaciones. Viajó a Brasil y República Dominicana, entre otros, llevando su talento a otras culturas.

Con más de 30 años de trayectoria, Luylli sigue alzando su mano derecha para realzar, retratar y delinear sus cuadros, dejando un precedente en el arte plástico zuliano.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en Camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en Camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Noticias Relacionadas

Principal

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

El vicepresidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en Carabobo, Máximo Colmenares, indicó que gremios agroindustriales y autoridades nacionales se preparan para diversificar las exportaciones de proteína animal.
Servicio Público

Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

La familia se encuentra movilizada en la búsqueda de apoyo económico ante los elevados costos médicos. En este momento crítico, se apela al espíritu solidario de la colectividad ciudadana para brindar respaldo.
Al Dia

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Durante la madrugada siguiente al asalto, los propios vecinos de la favela Vila Cruzeiro localizaron al menos 70 cadáveres adicionales en un bosque cercano.

Al Dia

Huracán Melissa azota Cuba

Partes de la provincia de Granma, especialmente la capital municipal, Jiguaní, quedaron inundadas, informó el gobernador Yanetsy Terry Gutiérrez.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025