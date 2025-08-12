Luis Vargas advierte aumento de temperaturas en Venezuela entre agosto y septiembre

El meteorólogo venezolano Luis Vargas alertó que en los próximos días se registrarán las temperaturas más elevadas del segundo semestre del año, producto de la incidencia solar sobre el territorio nacional.

Vargas explicó que la declinación solar ya está impactando de forma perpendicular en el Caribe venezolano, y que alcanzará su punto más septentrional en Cabo San Román, ubicado en la Península de Paraguaná, el próximo 20 de agosto. A partir de esa fecha, el fenómeno continuará su desplazamiento hacia el sur, llegando al extremo austral del país el 21 de septiembre.

El especialista aclaró que, aunque se esperan jornadas de intenso calor, no todos los días serán igualmente calurosos, ya que las precipitaciones y la nubosidad podrían atenuar las altas temperaturas en ciertas zonas.

Asimismo, hizo un llamado a la población a informarse a través de fuentes confiables y evitar caer en especulaciones o desinformación sobre el fenómeno.

“Estas condiciones son propias de la dinámica estacional del planeta, producto de su movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre. No se trata de olas de calor, ni del llamado ‘barrido’, ni de que la Tierra está más cerca del Sol”, aclaró Vargas.

El meteorólogo reiteró que este comportamiento climático es normal en esta época del año, y pidió mantener la calma ante los comentarios infundados que suelen circular en redes sociales.

#11Ago La declinación solar ya está incidiendo perpendicularmente en el Caribe venezolano. Llagará al punto más septentrional continental de nuestro país, Cabo San Román en la Península de Paraguaná, el próximo 20 de agosto y de allí seguirá avanzando sentido norte-sur hasta… pic.twitter.com/RlV11OLRp2 — Luis Vargas (@Meteovargas) August 11, 2025

Noticia al Día / Luis Vargas