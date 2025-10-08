LUZ instala el IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil

El IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil de LUZ ha sido diseñado no solo como un espacio de exposición, sino como un verdadero laboratorio de ideas donde los jóvenes investigadores pueden presentar sus hallazgos y conectar con colegas de diversas partes del mundo. Durante estos días, se llevarán a cabo talleres interactivos, mesas redondas y sesiones de networking que permitirán a los participantes intercambiar experiencias y establecer colaboraciones futuras.

Lee también:Cinco hierbas y especias para aliviar molestias digestivas

Entre los temas destacados se encuentran la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la salud pública, reflejando las preocupaciones actuales de la sociedad. Las conferencias serán impartidas por expertos internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias, inspirando a los estudiantes a seguir explorando nuevas fronteras en sus respectivos campos.

El congreso también contará con la participación de representantes de universidades de América Latina, Europa y Asia, lo que enriquecerá aún más el debate y la reflexión sobre el papel de la investigación en el desarrollo social y económico.

Este IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil se perfila como un hito en la historia de la Redieluz y un testimonio del compromiso de LUZ con la formación integral de sus estudiantes, fomentando un ambiente donde la curiosidad y la investigación son el motor del cambio.

Pasante/Leila González

Fotos/Gledymar Manzano/José Manzanilla

Noticia al Día