LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

La Universidad del Zulia (LUZ) anunció la suspensión inmediata de todas sus actividades académicas y administrativas por un lapso de 24 horas, tras registrarse varios movimientos sísmicos en el occidente del país, particularmente en el estado Zulia y el municipio Maracaibo.

El primer evento telúrico fue sentido a las 6:25 p.m. y generó alerta en distintas zonas del territorio nacional. Ante la posibilidad de réplicas, los cuerpos de seguridad del estado activaron protocolos de prevención y emitieron un llamado público a mantener la calma.

La decisión fue tomada por la Rectora de LUZ, Dra. Judith Aular de Durán, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Universitarios “Dr. Jesús Enrique Lossada”, bajo la dirección del Cnel (B) Dr. Víctor Galbán. En su rol de Rectora-Comandante, la Dra. Aular subrayó que la medida busca preservar la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras se evalúa el comportamiento sísmico en la región.

El comunicado oficial fue difundido por la Rectoría y el CBULUZ, instando a la comunidad universitaria a mantenerse informada por los canales institucionales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Noticia al Día / Universidad del Zulia