Magleni García: Lucha contra el cáncer de colon y necesita tu apoyo

Magleni García, una mujer ejemplar de espíritu luchador, enfrenta un nuevo capítulo en su batalla contra el cáncer de colon. Tras dos intervenciones quirúrgicas previas, la enfermedad ha requerido una tercera operación, lo que ha llevado a Magleni y a sus seres queridos a solicitar la colaboración de la comunidad.

La familia de Magleni ha agotado sus recursos económicos en los tratamientos anteriores, por lo que ahora claman por una mano amiga que les permita costear esta nueva cirugía, cuyo costo asciende a 3.000,00 dólares.

Conmovidos por la situación de Magleni, sus allegados han ideado una campaña de recaudación de fondos en la que invitan a cada persona a aportar 15 dólares.

Si deseas colaborar, puedes realizar tu donativo a través de las siguientes cuentas:

Zelle: [email protected]

[email protected] Pago Móvil (Banco Mercantil): Nombre: Andreina Paz Cédula: 17953775 Número de teléfono: 04126923288



