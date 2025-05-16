Manuel Rosales y candidatos de oposición cerraron campaña en la Calle 72

Este viernes 16 de mayo, la calle 72 de Maracaibo fue el cierre de campaña de Manuel Rosales, quien, junto a los candidatos de la oposición en Zulia, participará en las próximas elecciones del 25 de mayo.
Los seguidores de la tolda azul se reunieron desde tempranas horas para esperar al candidato que desea ser reelegido a la Gobernación del Zulia.
La movilización, que partió desde la intersección de Bella Vista con calle 72 y avanzó más allá de Delicias, congregó no solo a la militancia de Un Nuevo Tiempo (UNT), sino también al partido Unión y Cambio, conformado por dirigentes y militantes de Primero Justicia, el MAS, sectores de Acción Democrática (AD) y otras organizaciones políticas.
En imágenes tomadas por el equipo de NAD se logró apreciar personalidades políticas como la aspirante a la Asamblea Nacional (AN) por el Zulia, Nora Bracho, el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero Martínez, y el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández.
Desde el camión tarima, Rosales dijo que el 25 de mayo, los zulianos reafirmarán su compromiso con el Zulia y la democracia, para continuar con el avance y la recuperación de la región.
Noticia al Día