Manuel Rosales y candidatos de oposición cerraron campaña en la Calle 72

Este viernes 16 de mayo, la calle 72 de Maracaibo fue el cierre de campaña de Manuel Rosales, quien, junto a los candidatos de la oposición en Zulia, participará en las próximas elecciones del 25 de mayo.

Foto: Will Marbal

Los seguidores de la tolda azul se reunieron desde tempranas horas para esperar al candidato que desea ser reelegido a la Gobernación del Zulia.

La movilización, que partió desde la intersección de Bella Vista con calle 72 y avanzó más allá de Delicias, congregó no solo a la militancia de Un Nuevo Tiempo (UNT), sino también al partido Unión y Cambio, conformado por dirigentes y militantes de Primero Justicia, el MAS, sectores de Acción Democrática (AD) y otras organizaciones políticas.

En imágenes tomadas por el equipo de NAD se logró apreciar personalidades políticas como la aspirante a la Asamblea Nacional (AN) por el Zulia, Nora Bracho, el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero Martínez, y el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández.

Desde el camión tarima, Rosales dijo que el 25 de mayo, los zulianos reafirmarán su compromiso con el Zulia y la democracia, para continuar con el avance y la recuperación de la región.

