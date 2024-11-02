Maquinaria de Iluminación, Gaita y Show afina detalles para sus presentaciones en la plaza de toros de San Cristóbal y en la Feria de La Chinita

La maquinaria musical del conjunto zuliano Iluminación, Gaita y Show se prepara para ofrecer sus mejores temas durante sus presentaciones en la plaza de toros de San Cristóbal (Táchira) el próximo 16 de noviembre y en la Feria la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Maracaibo.

Esta divisa gaitera, conformada por 15 destacados y reconocidos músicos, liderada por el gran Eroy Chacín y el compositor, locutor y productor musical Wolfang Romero, se encuentra ensayando un repertorio que, seguramente, será recordado por el público que asista a sus conciertos.

Entre sus nuevas canciones se encuentra "De quién es la cabra", una parodia al mejor estilo de la gaita tradicional, como las que se grababan en la década del 1.960, en la que el maestro Chacín y el solista Mario Arteaga, derrochan gracia y la idiosincrasia que caracteriza a los marabinos.

"Tenemos las mejores expectativas para esta temporada gaitera 2024 y por eso nos encontramos en plena fase de ensayos para ofrecer lo mejor de nuestro repertorio, el que tanto le gusta a la gente. Próximamente iremos a la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira a llevar nuestra gaita zuliana y tocaremos en la plaza de toros, donde hace años no se presenta un conjunto gaitero", dijo Romero.

Además de los compromisos musicales en el Táchira y en Maracaibo durante el tradicional amanecer de feria, en donde compartirán tarima con otras grandes agrupaciones gaiteras, Iluminación, Gaita y Show también se presentará en varios municipios de la región zuliana y en el centro del país.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: José Gregorio Flores