Domingo 02 de noviembre de 2025
Al Dia

Marabinos abarrotan cementerios en el Día de los Fieles Difuntos

La afluencia ha sido masiva, especialmente en Maracaibo, donde cientos de personas acudieron a los cementerios con los brazos cargados de flores, en un emotivo y nostálgico homenaje a sus seres queridos

Por Arelys Munda

Marabinos abarrotan cementerios en el Día de los Fieles Difuntos
Cementerio Corazón de Jesús / Imagen: Xiomara Solano
Cada 2 de noviembre, se convierte en un puente de fe y memoria, con masiva asistencia a los camposantos para visitar las tumbas de los seres queridos.

El Día de los Fieles Difuntos, transforma los cementerios venezolanos en puntos de encuentro, recuerdo y amor incondicional. La jornada es una profunda celebración del alma y la memoria, un día en que los corazones de las familias se abren para acoger a sus seres amados que han cruzado el umbral.

La afluencia ha sido masiva, especialmente en Maracaibo, donde cientos de personas acudieron a los cementerios con los brazos cargados de flores, en un emotivo y nostálgico homenaje a sus seres queridos.

Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano

Reencuentro a lo zuliano: música, charla y chistes

En el occidente del país, el ritual de la memoria se viste de una calidez particular, más allá de la limpieza y la decoración de las bóvedas, el cementerio se convierte en una extensión del hogar.

Una de las prácticas más conmovedoras es la charla íntima y familiar alrededor de la tumba, como si el ser querido siguiera presente. El dolor se aliviana un poco, mientras que las familias se sientan, comparten anécdotas, cuentas chistes y se actualizan sobre sus vidas, reafirmando que la conexión familiar es inquebrantable.

Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano

Otros llevaron al camposanto cornetas portátiles, "acompañando" al difunto con su música favorita. Por su parte, aquellos que no pudieron visitar las tumbas, encendieron una vela en su hogar o solicitaron una misa en la iglesia más cercana para que sus seres queridos puedan ser guiados a la luz eterna.

Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano

Aunque la celebración venezolana es diferente a la festiva cultura mexicana, la conmemoración es íntima y personal. En Venezuela los familiares y amigos cercanos nunca dejan de visitar y recordar a quienes amaron con el corazón.

Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Imágenes: Xiomara Solano

Temas:

Noticias Relacionadas

Internacionales

La venezolana Valentina Giuffrida expuso su arte en la Bienal de Venecia 2025

La exposición It’s Liquid Glue se inauguró el 25 de octubre y estará disponible al público hasta el 7 de noviembre
Nacionales

Onda tropical 53 causará lluvias y descargas eléctricas en varios estados del país

Durante la tarde y noche se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas
Al Dia

Con 453 toneladas de asfalto la Alcaldía de Maracaibo rehabilitó estacionamiento del Teatro Niños Cantores

Helímenes García, director de Ingeniería Municipal, informó que para la recuperación y ampliación del estacionamiento fueron colocadas 453 toneladas de asfalto caliente tipo 3.
Al Dia

Ultiman la estatua monumental del Papa León XIV en Perú

Una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del papa León XIV recibe los últimos preparativos para ser inaugurada en los próximos días en la ciudad peruana de Chiclayo

