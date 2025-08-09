Marabinos calman la falta de agua a través de cisternas

En las últimas semanas, los marabinos, se han visto en la necesidad de comprar cisternas de agua para abastecer las necesidades, ante la falta de este líquido vital para la vida cotidiana.

A eso se le suma que las últimas veces que han activado el agua, esta llega en mal estado. Así lo han reportado cientos de personas a través de las diferentes redes sociales.

Tanto en la zona norte, oeste y sur los habitantes se ven en la obligación de buscar otras maneras de sobrevivir ante esta necesidad. Tal como es el caso en el sector Leonardo Ruiz Pineda en la avenida 3A, que sacan los baldes cuando ven a una cisterna.

