Marabinos conmemoraron el Día de los Fieles Difuntos visitando la última morada de sus familiares en los cementerios de la ciudad

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado dos de noviembre, cientos de personas se congregaron en los cementerios municipales y privados ubicados en Maracaibo y San Francisco, para visitar la última morada de sus seres queridos en conmemoraron el Día de los Fieles Difuntos.

Con flores en las manos, palas, rastrillos, sillas, toldos y hasta comida preparada, marabinos y san franciscanos abarrotaron los cementerios para acompañar a sus fallecidos y compartir en familia una nostálgica velada, como tradicionalmente se realiza en todas las ciudades del país.

Funcionarios del ayuntamiento local colocaron cavas con agua fría para hidratación y grandes toldos para que los visitantes se protegieran del inclemente sol, pues la costumbre es quedarse en el campo santo hasta adentrada la tarde. Muchas personas aprovecharon la ocasión para remodelar tumbas y mausoleos.

Entre los cementerios públicos que más reciben personas para esta conmemoración destacan El Cuadrado, situado en el casco central de Maracaibo, San José (El Redondo), situado en los alrededores de la calle 77 (5 de Julio) y el Corazón de Jesús en la avenida 28 (La Limpia).

Esta festividad de reconocimiento mundial debe su origen a la iglesia católica y es replicada en diferentes partes de América Latina y Europa. Datos históricos indican que el objetivo de esta jornada es orar por aquellos fieles que acabaron su vida en el plano terrenal y en el caso de los católicos, orar por quienes todavía se encuentran en estado de purificación en El Purgatorio.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano